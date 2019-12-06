Девы могут пожалеть о сказанном, а Весов ждут сюрпризы этим утром! Гороскоп на 6 декабря

Дева

Вы заметите, что изменения этого дня направлены скорее в лучшую сторону, чем в худшую. Тем не менее, приспособиться к ним будет непросто. Вы можете наговорить своим близким неожиданных слов, о которых тут же пожалеете. Утром вас может ошеломить смена настроений партнера, консультанта или супруга. Ваши и без того неустойчивые личные планы могут в очередной раз поменяться, причем вся ответственность за точное соблюдение правил вновь ляжет на ваши плечи. В силу этих причин день может сопровождаться для вас раздражением, ухудшением самочувствия, несмотря на общий благоприятный исход ситуации.

Весы

Нововведения, к которым вы были вынуждены прибегнуть под давлением обстоятельств, в конечном итоге пойдут вам на пользу. Утром вам придется столкнуться с очередным изменением мнений или новой информацией. В распорядок вашей работы или в процесс лечения будут внесены поправки. Отношения с сослуживцами могут поменяться с точностью до наоборот, или принять неожиданное направление. Услуги, обещанные вам другими людьми, будут неплохо выполнены, несмотря на путаницу и суету. Домашние события или поддержка близких помогут вам сохранять в течение дня оптимизм и нужное равновесие.

Скорпион

Если вы рискнули своим состоянием и пребывали какое-то время в сильном беспокойстве за исход своего поступка, то сегодня вздохнете с облегчением. Даже если вы погорячились, то вам представится очень удачный шанс выбраться из финансового кризиса, вызванного участием в авантюре либо необдуманными, торопливыми действиями. В любовной жизни вас ждет обновление чувств, назначенное свидание наконец-то состоится. Родители-Скорпионы почувствуют радость и гордость за детей. Усилия, вложенные в их воспитание, дадут неплохие плоды (хотя, возможно, не такие, на которые им хотелось надеяться).

Стрелец

Примиритесь с членами семьи, восстановите с ними дружеские, доверительные отношения. Почувствуйте новую ценность семейного счастья. Даже если вы активно спорили о принципиальных вопросах (идеологических, коммерческих, нравственных или религиозных), то поймете, что для повседневной жизни это совсем не главное. Духовное согласие на инстинктивном уровне, кровное родство, уважение, обычная человеческая симпатия станут гораздо важнее словесных баталий. Имущественные, моральные и деловые претензии друг к другу утратят значение. Вы можете расслабиться и с удовольствием провести вечер дома.

Козерог

Вы получите поддержку и одобрение друзей, хороших знакомых, а также постоянного партнера, клиента, супруга. Не слыша и не видя их, вы сумеете угадать их расположение к вам, вашей точке зрения и образу мыслей. В конфликте с напористыми конкурентами, с идейными противниками, с людьми издалека они будут на вашей стороне, окажут вам психологическую и моральную помощь. Если вас мучает совесть, вы сможете оправдаться перед собой и другими, используя обстоятельства или чужое настроение. Козероги, рожденные в середине января, явственнее других ощутят, что к ним вернулась уверенность в себе.

Водолей

Благодаря тайной поддержке друзей или родственников вы сможете поправить финансовые дела или избавиться от беспокойства за их течение. Последствия вашего участия в споре, в экспериментальной работе, в конкурентной борьбе будут значительно смягчены. К вечеру вы будете склонны забыть о пережитой суете. Возможно получение спонсорской помощи. Там, где становится невозможна материальная компенсация за понесенный ущерб, вы получите возмещение в духовном, нравственном, психологическом эквиваленте. Благоприятно приобретение музыкальных записей, в аудио- или видеоварианте.

Рыбы