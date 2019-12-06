Девы могут пожалеть о сказанном, а Весов ждут сюрпризы этим утром! Гороскоп на 6 декабря

Расположение планет в течение первой половины этого дня обозначит динамичный, но не очень простой период. Настроение сейчас может менять очень часто, да и обстоятельства могут складываться непредсказуемо. Важно проявлять личную инициативу и напористость, но избегать спешки, да и с напористостью не переусердствовать.
Положение планет во второй половине этого дня менее благоприятно. Не исключены сложности с выражением своих мыслей, невозможность высказать свое мнение или полное его игнорирование теми, до кого оно должно было бы быть доведено. В этот период стоит сохранять оптимизм, это поможет пережить негативный и довольно сложный период без значительных переживаний, пишет Дворец.
Овен
Необходимость прислушиваться к мнению других людей может раздражать вас, но этого не избежать. Вы можете достичь успеха в адаптации к незнакомым условиям, вопреки своей неинформированности (например, недостаточному знанию иностранного языка). Ваш экзаменатор или шеф способен сменить гнев на милость и перестать мучить вас придирками. Размышления о ходе значимых переговоров и вашей креативной роли в них в конце концов вселят в вас оптимизм. Утром возможно внезапное событие в домашней жизни, благодаря которому изменится направление ваших мыслей, либо вы отправитесь по другому маршруту.
Телец
Мучительные размышления о ценности своего партнерства, а также о своем финансовом положении закончатся для вас положительно. Выход или утешение вы найдете благодаря поддержке друзей, либо при помощи собственной интуиции (она обнадежит вас там, где уже совершенно отчаялся разум). Многие страхи, опасения, возникшие в результате совместной работы с партнерами или в процессе наблюдения за их действиями, исчезнут, даже если не получат внятного логического объяснения. Тельцам, родившимся в середине мая, судьба подарит дополнительную уверенность в себе, своем обаянии, авторитете, перспективах.
Близнецы
Сколько бы вы ни спорили со своими партнерами, именно благодаря им вы в конце концов получите счастливую возможность исправить положение, избавиться от сомнений и ограничений. Если они так и не услышали ваших слов, аргументов, претензий, то все же им хочется остаться в ваших глазах снисходительными, щедрыми, благородными людьми. Вам легко могут простить резкое слово, за чрезмерную самоуверенность или за некомпетентность. Ближе к вечеру вы будете склонны считать, что переживания, напряженные выяснения отношений все же пошли на пользу вашим планам (и доходам).
Рак
В течение дня вы сумеете справиться с большинством свалившихся на вас забот. Вера в любовь, понимание, в благородство других людей вновь вернется к вам. Это возможно даже в том случае, если на словах вы так и не достигнете взаимно удовлетворяющего соглашения (например, разойдетесь в мнениях по важному вопросу, но в итоге мирно останетесь каждый при своих убеждениях). Все это позволит вам почувствовать себя намного лучше. Благоприятное событие, связанное с домашней ситуацией, семейной жизнью, службой или лечением, особенно вдохновит Раков, родившихся в середине июля.
Лев
Во внезапных затруднениях вас еще раз выручит начальник или сослуживец, симпатизирующий вам. Многие Львы в такой обстановке смогут воспользоваться приобретенным профессиональным авторитетом, должностью, позволяющей решать свои тайные проблемы за счет официальных финансовых источников. Однако само решение окажется неофициальным (знакомство, покровительство, родство), и на бумаге его будет оформить трудно. Служебное положение даст вам возможность успокоить ребенка или позаботиться о нем. Хорошее лечение, удачно оказанная услуга также будут способствовать выправлению ситуации.
Дева
Вы заметите, что изменения этого дня направлены скорее в лучшую сторону, чем в худшую. Тем не менее, приспособиться к ним будет непросто. Вы можете наговорить своим близким неожиданных слов, о которых тут же пожалеете. Утром вас может ошеломить смена настроений партнера, консультанта или супруга. Ваши и без того неустойчивые личные планы могут в очередной раз поменяться, причем вся ответственность за точное соблюдение правил вновь ляжет на ваши плечи. В силу этих причин день может сопровождаться для вас раздражением, ухудшением самочувствия, несмотря на общий благоприятный исход ситуации.
Весы
Нововведения, к которым вы были вынуждены прибегнуть под давлением обстоятельств, в конечном итоге пойдут вам на пользу. Утром вам придется столкнуться с очередным изменением мнений или новой информацией. В распорядок вашей работы или в процесс лечения будут внесены поправки. Отношения с сослуживцами могут поменяться с точностью до наоборот, или принять неожиданное направление. Услуги, обещанные вам другими людьми, будут неплохо выполнены, несмотря на путаницу и суету. Домашние события или поддержка близких помогут вам сохранять в течение дня оптимизм и нужное равновесие.
Скорпион
Если вы рискнули своим состоянием и пребывали какое-то время в сильном беспокойстве за исход своего поступка, то сегодня вздохнете с облегчением. Даже если вы погорячились, то вам представится очень удачный шанс выбраться из финансового кризиса, вызванного участием в авантюре либо необдуманными, торопливыми действиями. В любовной жизни вас ждет обновление чувств, назначенное свидание наконец-то состоится. Родители-Скорпионы почувствуют радость и гордость за детей. Усилия, вложенные в их воспитание, дадут неплохие плоды (хотя, возможно, не такие, на которые им хотелось надеяться).
Стрелец
Примиритесь с членами семьи, восстановите с ними дружеские, доверительные отношения. Почувствуйте новую ценность семейного счастья. Даже если вы активно спорили о принципиальных вопросах (идеологических, коммерческих, нравственных или религиозных), то поймете, что для повседневной жизни это совсем не главное. Духовное согласие на инстинктивном уровне, кровное родство, уважение, обычная человеческая симпатия станут гораздо важнее словесных баталий. Имущественные, моральные и деловые претензии друг к другу утратят значение. Вы можете расслабиться и с удовольствием провести вечер дома.
Козерог
Вы получите поддержку и одобрение друзей, хороших знакомых, а также постоянного партнера, клиента, супруга. Не слыша и не видя их, вы сумеете угадать их расположение к вам, вашей точке зрения и образу мыслей. В конфликте с напористыми конкурентами, с идейными противниками, с людьми издалека они будут на вашей стороне, окажут вам психологическую и моральную помощь. Если вас мучает совесть, вы сможете оправдаться перед собой и другими, используя обстоятельства или чужое настроение. Козероги, рожденные в середине января, явственнее других ощутят, что к ним вернулась уверенность в себе.
Водолей
Благодаря тайной поддержке друзей или родственников вы сможете поправить финансовые дела или избавиться от беспокойства за их течение. Последствия вашего участия в споре, в экспериментальной работе, в конкурентной борьбе будут значительно смягчены. К вечеру вы будете склонны забыть о пережитой суете. Возможно получение спонсорской помощи. Там, где становится невозможна материальная компенсация за понесенный ущерб, вы получите возмещение в духовном, нравственном, психологическом эквиваленте. Благоприятно приобретение музыкальных записей, в аудио- или видеоварианте.
Рыбы
Утром вам достанутся не самые приятные переживания, вызванные внезапной переменой обстановки. Зато общее течение событий позволит восстановить душевное равновесие. Неприятные ощущения от критики со стороны официальных лиц будут возмещены радостью от общения с единомышленниками. Для свободных художников станет настоящим утешением общение с хорошим другом, если не удастся завоевать любовь широкой публики. Женщинам-Рыбам звезды советуют не огорчаться по поводу родительских и супружеских придирок, а встретиться с подругой или пойти в клуб, посетить коллективное мероприятие.