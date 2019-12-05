Светлана Лобода прикрыла интимное место маленькой собачкой

На новых фото, опубликованных в Instagram, певица позирует, сидя в самолете, одетая в кожаный комбинезон с короткими шортиками. Ноги в ботфортах на высоком каблуке звезда закинула на столик.

Этот фривольный вид Светлана дополнила игрушечным чихуахуа. Очень реалистичную на вид игрушку (многие решили, что это настоящий песик) певица поместила между ног.

И хотя многих поклонников новое фото Лободы заметно воспламенило («Хочу быть на месте собачки»), нашлись и те, кто заявили, что это — перебор.

«Вы на проститутку тут похожи»; «А пошире ноги можно? А то не все видно»; «Так противно ноги поставила. Стыдно смотреть»; «У нее с головой проблемы»; «Инстаграм не для интимных фото», — заявили хейтеры.