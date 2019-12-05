Видео: Тимати остановил машину посреди дороги ради фанатов

Тимати побратался с фанатами прямо на дороге, услышав, что в их машине играет его новая песня «Я еду на джипе». Судя по видео, опубликованному в Сети, поклонники, проезжая мимо, заметили два гелика, в одном из которых за рулем оказался глава лэйбла Black Star. Шумная компания решила воспользоваться улыбнувшейся удачей и принялась на все лады звать певца.

Рэпер, на удивление, повел себя весьма адекватно: опустил стекло, а поняв, что в соседнем авто слушают его хит, и вовсе остановил джип тут же на проезжей части и вышел на улицу. Такого фанаты Тимати, очевидно, не ожидали. Музыкант немного потанцевал рядом с авто, побратался со всей компанией и отчалил по своим делам в сопровождении другого гелика со своими охранниками. Позже артист опубликовал видео поклонников у себя в Instagram.

Интернет-пользователи, однако, не поверили, что Тимати вот так просто остановился на улице ради фанатов. Некоторые обратили внимание, что рэпер сам сидел за рулем, хотя обычно ездит с водителем. Да еще и подошел к неизвестному авто без охраны. Все сошлись во мнении, что ролик на самом деле постановка. «Когда постанову надо снять то садиться сам», «А что так можно было?», – принялись ерничать подписчики.