«Плод нашей любви»: Анна Седокова намекнула на четвертую беременность

Лишь в начале осени стало известно об отношениях Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой, однако на своей странице в Instagram певица уже заговорила с подписчиками о счастье и заявила, что пока не хочет ничего комментировать, а лишь наслаждаться текущим периодом, назвав его "плодом любви".