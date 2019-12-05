Чт, 5.12.2019
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Назойливая фанатка прилюдно атаковала Егора Крида

Егор Крид

ФОТО: Скриншот с Instagram

В Сети появилось видео с новогоднего шоу "SnowПати-5", которое состоялось в Москве. Среди прочих в нем принял участие Егор Крид, пишут Дни.ру.

Во время выступления певца на сцену забралась его поклонница. К слову, девушка делает это не впервые. Фанатка принялась подпевать и пританцовывать Егору Криду. После исполнения композиции артист спросил, что она от него хочет.

Хотела сказать тебе спасибо и то, что я люблю тебя,

– призналась та.

Атакованный поклонницей Егор Крид не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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