Назойливая фанатка прилюдно атаковала Егора Крида

В Сети появилось видео с новогоднего шоу "SnowПати-5", которое состоялось в Москве. Среди прочих в нем принял участие Егор Крид, пишут Дни.ру.
Во время выступления певца на сцену забралась его поклонница. К слову, девушка делает это не впервые. Фанатка принялась подпевать и пританцовывать Егору Криду. После исполнения композиции артист спросил, что она от него хочет.
Хотела сказать тебе спасибо и то, что я люблю тебя,
– призналась та.
Атакованный поклонницей Егор Крид не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.