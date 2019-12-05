Чт, 5.12.2019
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Отголоски MJ Young FEST: церковь просит Кылварта защитить детей от безнравственного искусства

Михаил Кылварт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Защитить детей и подростков от безнравственного искусства попросил мэра Таллинна Михаила Кылварта митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.

В своем письме Кылварту владыка выразил обеспокоенность тем, что в пятницу, 6 декабря, в столице состоится молодежный рэп-фестиваль, участники которого в своих песнях якобы используют нецензурную брань и пропагандируют наркотики, пишет rus.err.ee.

Соответствущую информацию митрополит Евгений получил от представителей НКО "Родители Эстонии", которые также недовольны тем, что 13 декабря в Таллинне пройдет выступление рэпера Элджея.

В письме, которое мы получили от НКО, говорится о том, что творчество этих музыкальных коллективов безнравственно: тексты песен содержат нецензурную брань и призыв к вседозволенности, включая и интерес к наркотикам,

- отметил митрополит Евгений.

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