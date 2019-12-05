Самые смелые мечты Ромео: девять звезд в образе Джульетты для календаря Pirelli
В Вероне презентовали 47-й по счету календарь Pirelli. Место выбрано неслучайно. В этом году тема календаря — «В поисках Джульетты».
Над созданием календаря работал итальянский фотограф Паоло Роверси. В съёмках он пригласил принять участие девяти девушек из мира кино, телевидения, искусства и музыки. Вместе они создали новую интерпретацию главной героини шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».
Для меня роль Джульетты — это история о первой любви и о том, насколько серьезно ты воспринимаешь эти чувства. Это может оказаться чем-то нежным или очень болезненным,
— сказала Эмма Уотсон.
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