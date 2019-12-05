Почему бы и да? Эстонская красотка ради рекламы готова даже на это...
Блогер из Эстонии Анита Сибул в одной из недавних выпусков передачи «Õhtu!» на Kanal 2 призналась, что на все свои путешествия (а путешествует она часто и с шиком) зарабатывает сама. После публикации последнего снимка в Instagram вопросы такого плана окончательно отпадают, ведь кто из местных блогеров решился бы на такую смелую рекламу?
Вчера на ее страничке в Instagram появился снимок, на котором Анита позирует голышом с блюдом в руках. Ноготу девушка скрыла бумажным пакетом. Стоит отдать Аните должное: у нее прекрасная фигура, которую она постоянно поддерживает в форме и не удивительно, что она охотно делится своими откровенными снимками в Сети, приобретая с каждым днем все большую популярность.