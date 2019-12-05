Почему бы и да? Эстонская красотка ради рекламы готова даже на это...

Блогер из Эстонии Анита Сибул в одной из недавних выпусков передачи «Õhtu!» на Kanal 2 призналась, что на все свои путешествия (а путешествует она часто и с шиком) зарабатывает сама. После публикации последнего снимка в Instagram вопросы такого плана окончательно отпадают, ведь кто из местных блогеров решился бы на такую смелую рекламу?