Никому не говорите! Эстонская красотка разгуливает по коридору отеля в трусах
Эстонская модель и заядлая путешественница Катри Катс любит эпатировать своих подписчиков снимками своих провокационных поступков. То татуировку на нижней губе сделает, то полуголая на скейте прокатится...
В этот раз Катри, по всей видимости, надоело сидеть в номере и она решила прогуляться по коридору отеля в нижнем белье. На одном из снимков она прикладывает указательный палец к губам, как бы намекая на то, чтобы подписчики ее не выдавали.
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