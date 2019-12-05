Чт, 5.12.2019
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Никому не говорите! Эстонская красотка разгуливает по коридору отеля в трусах
У НАС ЕСТЬ ФОТО!

Katri Kats

ФОТО: Instagram

Эстонская модель и заядлая путешественница Катри Катс любит эпатировать своих подписчиков снимками своих провокационных поступков. То татуировку на нижней губе сделает, то полуголая на скейте прокатится...

В этот раз Катри, по всей видимости, надоело сидеть в номере и она решила прогуляться по коридору отеля в нижнем белье. На одном из снимков она прикладывает указательный палец к губам, как бы намекая на то, чтобы подписчики ее не выдавали. 

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