Латвийская сказка: ТОП-5 сказочно красивых мест, куда стоит поехать на Рождество

На площади Рожу в Лиепае состоялось торжественное открытие рождественской елки, на котором жителей и гостей города порадовал мюзикл «Красавица и Чудовище» с актерами Лиепайского театра.

В городском сквере Огре с песнями и танцами была зажжена большая праздничная ель. С прошлого года в рождественское время свет огней превращает город в сказку.

Жителей и гостей города Сигулда будет радовать рождественская елка на площади у вокзала, там она пробудет до конца месяца.

1 декабря рождественскую ель зажгли в Кулдиге. На Ратушной площади города также расположился рождественский рынок.

В Вентспилсе рождественская елка была зажжена 30 ноября. Она расположена у концертного зала «Латвия» и украшена фонариками в виде нот.

Праздничное настроение не обошло и Ригу – в столице главная елка страны была установлена на Ратушной площади.