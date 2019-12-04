Ср, 4.12.2019
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Ольга Бузова представила новый провокационный новогодний хит

Ольга Бузова.

ФОТО: Eugene Odinokov / Sputnik

Многие активно стали готовиться к Новому году, и Ольга тоже не исключение. Певица записала новый трек, громко заявив, что именно под него и проведут свои праздники фанаты, пишет Life.ru.

Бузова презентовала в соцсетях песню «Не виновата» – свою версию знаменитой советской песни «Стоят девчонки». Только на этой дискотеке не одна девушка осталась в стороне, а все десять. По предположению слушателей, в текст закралась тема ЛГБТ.

На дискотеке так девчатам одиноко

Стоят в углу и крутят локон

Одинокие девчата так хотят

Ольга Бузова In da House

Но я не виновата

Я не виновата

Что любят ребята

Других ребят

При этом сама артистка назвала эту композицию новогодней и решила, что именно под нее поклонники будут отмечать. Однако не учла, что на дворе не 90-е – трек получился в стиле этого периода, что тоже не особо приглянулось фанатам. Слушатели намекнули, что времена славы группы «Руки вверх» прошли и Ольге не стоит пытаться её переплюнуть.

Вы ждали новогодний трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он!

– сообщила Ольга Бузова.

Пока, судя по комментариям, Ольге не удалось попасть в самое сердце слушателей. Артистке посоветовали подходить к творчеству более серьезно и перестать писать песни для малолеток.

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