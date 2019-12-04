Бузова представила свой новогодний хит, но даже фанаты не смогли его слушать

Бузова презентовала в соцсетях песню «Не виновата» – свою версию знаменитой советской песни «Стоят девчонки». Только на этой дискотеке не одна девушка осталась в стороне, а все десять. По предположению слушателей, в текст закралась тема ЛГБТ.

При этом сама артистка назвала эту композицию новогодней и решила, что именно под нее поклонники будут отмечать. Однако не учла, что на дворе не 90-е – трек получился в стиле этого периода, что тоже не особо приглянулось фанатам. Слушатели намекнули, что времена славы группы «Руки вверх» прошли и Ольге не стоит пытаться её переплюнуть.