Дмитрий Шепелев: «Жанна не общалась с отцом два года, а после ее смерти он угрожал застрелить меня на глазах у внука»

Платон многое знает о маме. Дмитрий рассказывает о ней сыну, но при этом дистанцируется от ее популярности. «Я прошу наше окружение не рассказывать о том, что она артистка, певица. Эту публичную сторону пытаюсь от него отдалить, потому что для меня очень важно, чтобы он понимал: его мама – живой человек, любящая его. Именно она настоящая, а не тот человек, которого видят на обложках журналах другие люди», — поделился Шепелев с Ксенией Собчак.