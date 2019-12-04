Дмитрий Шепелев: «Жанна не общалась с отцом два года, а после ее смерти он угрожал застрелить меня на глазах у внука»

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Любимица миллионов умерла после продолжительной борьбы с раком головного мозга. До того как врачи обнаружили страшную болезнь, певица родила сына от телеведущего Дмитрия Шепелева, пишет «Стархит».
Платон многое знает о маме. Дмитрий рассказывает о ней сыну, но при этом дистанцируется от ее популярности. «Я прошу наше окружение не рассказывать о том, что она артистка, певица. Эту публичную сторону пытаюсь от него отдалить, потому что для меня очень важно, чтобы он понимал: его мама – живой человек, любящая его. Именно она настоящая, а не тот человек, которого видят на обложках журналах другие люди», — поделился Шепелев с Ксенией Собчак.
Отношения с семьей Фриске у Дмитрия не сложились. Отец артистки Владимир Борисович не раз обвинял ведущего в том, что тот не дает им видеть Платона, хотя им разрешили устраивать встречи по полтора часа в месяц.
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