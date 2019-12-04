«Народное Радио» в полном составе 14 декабря приедет в Йыхви

Этот декабрь будет очень насыщенным для «Народного Радио». 2 декабря «Народное» вышло в первый эфир из новой студии. Как проходил масштабный переезд – читайте и смотрите в нашем репортаже. А уже 14 декабря «Народного Радио» приедет в гости в Йыхви и проведет свой специальный прямой эфир из новенького Pargi keskus.
Дорогие читатели и слушатели из Ида-Вирумаа, обязательно приходите 14 декабря в йыхвиский торговый центр Pargi keskus, где с 9:00 до 19:00 диджеи «Народного Радио» будут вести прямой эфир, разыгрывать призы и подарки, общаться со слушателями!
Ваши любимые программы на сей раз выйдут в специальный эфир из Йыхви - в субботу: приходите на место или слушайте в прямом эфире «Народное Утро», «Всё включено», «Вторая смена». Все народные диджеи в полном составе будут на месте: Алексей Исаченко, Борис Горский, Елена Гордеева, Олег Исмикеев, Майя Виленчик, Анна Мажаева, Вита Жукова и ты!
Слушайте «Народное Радио» в Йыхви и Кохтла-Ярве на частоте 96,3 FM, а в Нарве и Таллинне – на 100 FM.