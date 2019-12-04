Декабрь уже наступил и Новый год приближается с невероятной скоростью. Весь месяц родители думают, что еще полно времени для того, чтобы придумать, купить и упаковать подарки для самых маленьких членов семьи и положить их под елку, но в самый ответственный момент оказывается, что времени осталось всего ничего, а подарки еще даже не выбраны.

Не все могут позволить сделать дорогой подарок своему чаду, особенно, если детей в семье несколько, поэтому портал Limon.ee решил помочь родителям и составил ТОП дешевых (до 40 евро) и ТОП дорогих (от 40 евро) подарков для детей.

ТОП-5 дешевых подарков для детей

Набор для творчества

В магазинах, где продаются товары для рукоделия и канцелярия, можно найти много интересных мелочей и самим подготовить наборы, из которых можно будет собрать какие-то интересные вещи. Также во многих странах мира, в том числе и в Эстонии, представлена сеть магазинов Flying Tiger Copenhagen, где продаются различные причудливые товары. Здесь вы найдете уже готовые наборы, которые подойдут как девочкам, так и мальчикам. И это будет недорого.

Пряничный домик своими руками

Какой ребенок не любит помогать матерям и бабушкам готовить и украшать традиционное имбирное печенье? Но можно пойти дальше и подарить своему чаду набор, состоящий из уже готовых частей имбирного домика с глазурью, чтобы малыш сам мог смастерить и раскрасить его.

Пряничный домик в Шведском музее архитектуры в Стокгольме. ФОТО: Claudio Bresciani / SCANPIX/Kod 10090

Комплект для изготовления слайма

Слайм – это то, что мы, когда были маленькими, называли лизунами. Пару лет назад эта игрушка вновь обрела популярность и захватила буквально весь мир. Дети с удовольствием играют с непонятной субстанцией ярких цветов. Но ведь можно положить под елку специальный набор, которые сейчас можно найти буквально везде, и ребенок сам сможет приготовить слайм по своему вкусу.

Слайм ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

L.O.L Surprise

Об этих куколках не слышал только тот, у кого нет маленьких детей или кто находится в совершенном информационном вакууме. Девочки по всему миру сходят с ума по загадочным шарикам, в которых они находят куколок и несколько аксессуаров к ним, а больший интерес вызывает то, что никогда не знаешь, какая именно кукла тебе попадется. Помимо огромного выбора на любой вкус и кошелек самих кукол, появилось множество вещей с изображением любимых игрушек: сумки, ночники, часы и многое другое.

Кукла-сюрприз L.O.L. ФОТО: https://www.korablik.ru

Поздравление от Деда Мороза

В век, когда удивить детей уже сложно, потому что выбор стал безграничным, можно попробовать удивить его эмоциями. Ну кто не мечтал получить личное послание от Деда Мороза или Санта Клауса? Уверена, что таких людей просто не бывает. Так вот, сейчас есть такая возможность! На запрос «Поздравление от Деда Мороза» Google выдает почти полтора миллиона ссылок. Выбор огромный, поэтому любой родитель может подарить своему ребенку настоящую сказку!

ТОП-5 дорогих подарков для детей

Поездка в Лапландию к Санта Клаусу или в Великий Устюг к Деду Морозу

Во время рождественских и новогодних праздников многие турфирмы организовывают поездки к финскому Санта Клаусу и русскому Деду Морозу. Опять же, выбор довольно большой.

Поездка в Лапландию с посещение города Рованиеми, рядом с которым находится деревня Санта Клауса, в которой живут эльфы и гномы, обойдется примерно в 350 евро на человека. Цены в турфирмах не сильно отличаются, но стоит учесть, что в эту цену не входят входные билеты.

Примеры некоторых цен:

Посещение аквапарка OULUN EDEN: взрослый 15€, ребенок (3-14 лет) 9 €;

Входные билеты в Санта Парк: взрослый 36€, ребенок (3-12 лет) 30 €;

Входные билеты в зоопарк Рануа: взрослый 18,50€, ребенок (4-14 лет) 16 €;

Катание на собачьих, оленьих упряжках или мотосанях (от 15-25€);

Открытка из почтового отделения Санта Клауса (от 7 евро);

Фото с Санта Клаусом от 30 евро.

Санта Клаус с детьми. Рованиеми, Финляндия ФОТО: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

Поездка в Великий Устюг к русскому Деду Морозу обойдется дороже – от 500 евро на взрослого и 330 евро за ребенка. К этой сумме нужно добавить оформление визы в Россию и дополнительные расходы.

Дед Мороз, Великий Устюг, Россия ФОТО: Vladimir Smirnov/Vladimir Smirnov/TASS

Кендама

Кендама — это классическая японская игрушка, она состоит из рукоятки с двумя выступающими чашами и шарика, привязанного веревкой. Шар ("тама") держится на шипе и имеет отверстие. Ручка, похожая на молоточек, называется "Кен". У кена есть три чашки, две располагаются по бокам, а третья на конце ручки. Большая чашка называется "Озара", средняя — "Козара", а самая маленькая, расположенная на конце — "Чузара".

Суть игры - словить шар на разные чашки и на шип в разных последовательностях. Говорят, игра с кендамой успокаивает и тренирует ловкость и координацию, пишет Rus.tvnet.

Некоторое время назад и эта игрушка буквально захватила мир, теперь, даже прогуливаясь по торговому центру, встретишь хотя бы пару-тройку ребят, играющих с «молоточком и шариком».

Эту игрушку можно найти и за 20 евро, но вот модели покруче стоят до 75 евро.

11-летняя Каролина с популярной игрушкой кендама в магазине Apollo ФОТО: Mihkel Maripuu

Электронные часы

Сегодня умные часы для ребенка представляют собой не просто устройство, которое показывает время. Это ещё и инструмент, позволяющий родителям постоянно держать контакт со своими детьми и в любое время выходить с ними на связь, пишет Комсомольская Правда.

С помощью электронных часов, в зависимости от модели, можно звонить, отправлять смс-сообщения, делать фото, получать уведомления на телефон о том, что ребенок снял часы с руки. В некоторых моделях есть функция прослушивания: если ребенок не отвечает на звонки и смс, можно прослушать, что происходит вокруг ребенка. Умные часы – отличная альтернатива мобильному телефону.

Электронные часы. ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Игровая консоль

Приставки обрели популярность несколько десятков лет назад и актуальны до сих пор. Периодически компании представляют новые усовершенствованные модели консолей на радость геймерам. На сегодняшний день самыми популярными являются Sony PlayStation 4 (около 400 евро) и Xbox One (модель X - 450 евро, модель S - 300 евро).

Консоль Sony Playstation PS4 ФОТО: Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com/imago/Ulrich Roth

Консоль Xbox One S ФОТО: KEVORK DJANSEZIAN/AFP

Интерактивная игрушка

Какой ребенок не мечтает о живом пушистом друге? Но не всегда родители в силу каких-либо обстоятельств могут себе позволить завести домашнее животное. Но технологии не стоят на месте, и производители игрушек придумали альтернативу настоящему животному – интерактивную игрушку, которая может делать многие вещи, как живая.

Интерактивная игрушка FURREAL ФОТО: Charles Sykes/AP

ВНИМАНИЕ, БОНУС ОТ LIMON.EE!

Поскольку наши дети зачастую знают современные русские песни лучше нас - родителей, можно на радость им (и соседям) подарить караоке-систему, качественная установка от AST с 1600 бесплатных песен сейчас стоит около 700 евро! Но ваш ребенок точно будет в восторге, а в праздники и ваши друзья и подруги!