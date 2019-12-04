Какие вещи туристы чаще всего воруют в отелях

Итак, в 77,5 и 65,1 процента случаев постояльцы воровали полотенца и банные халаты – их отдыхающие увозят с собой чаще всего. Также популярностью пользуются вешалки (49,3) и письменные принадлежности (39,1). Кроме того, в числе самых похищаемых вещей оказались столовые приборы (33,6), косметические средства (32,8), батарейки (22), предметы декора (20,2), одеяла (15,6), подушки (14,3) и тарелки (12,7).