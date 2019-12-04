Константин Богомолов снял на видео округлившийся живот Ксении Собчак

Звезда опубликовала в Instagram ролик, представ в купальнике. На кадрах, снятых Константином Богомоловым, крупным планом виден округлившийся живот Ксении Собчак. Супруги мило развлекаются: муж кладет ей на живот рака-отшельника, а тот смешно убегает или прячется в раковину.

Провели прекрасную неделю в @fairmont.maldives, и все врассыпную, как крабики! Гостевой брак – он такой,

– подписала видео знаменитость. Однако пользователей соцсети привлекло вовсе не экзотическое животное, а формы Ксении Собчак.

"Беременность?", "Уверенна, что она беременна", "Пузо", "Беременная Ксюша", – высказались фолловеры светской львицы. Впрочем, легкая полнота не всегда свидетельствует об интересном положении. И многие подписчики обратили на это внимание.

"Собчак такие беременности каждый месяц последние три года приписывают. Вам виднее, конечно, Вы же инстаграмный узист", "Она уже года три как беременна", – прокомментировали ролик россияне.