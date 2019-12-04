Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых ждет тяжелый декабрь

По ее словам, Ракам в это время нельзя полагаться на помощь окружающих. Представители этого знака Зодиака смогут пережить период без потерь, если будут работать в одиночку. В декабре 2019 года у вас активизируются недоброжелатели и враги, которые могут сорвать ваши планы. Постарайтесь защитить себя от общения с людьми, которые вам не нравятся, и больше времени уделяйте собственному развитию.