Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых ждет тяжелый декабрь

Известный астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых ждет непростой период в декабре 2019 года.
По ее словам, Ракам в это время нельзя полагаться на помощь окружающих. Представители этого знака Зодиака смогут пережить период без потерь, если будут работать в одиночку. В декабре 2019 года у вас активизируются недоброжелатели и враги, которые могут сорвать ваши планы. Постарайтесь защитить себя от общения с людьми, которые вам не нравятся, и больше времени уделяйте собственному развитию.
Весы будут настроены на работу и решение финансовых проблем. Постарайтесь в это непростое время проявить упорство в работе, и только честным и рутинным трудом вы сможете в итоге обратить негативное влияние периода в свою пользу. Не участвуйте в интригах, постарайтесь обойти стороной шумные вечеринки. В этом случае декабрь 2019 останется в вашей памяти просто как насыщенный рабочими буднями месяц.