Почему шестичасовой сон вреден

Недостаток сна вреден и для здоровья, и для продуктивности, и для твоего либидо . Наверняка ты слышал это много раз. Но, регулярно недосыпая, сможешь ли почувствовать, что твои способности ухудшились? Оказывается, нет. А почему?

Исследование

В 2004 году в медицинской школе Пенсильванского университета в Филадельфии провели интересный эксперимент, доказывающий выше сказанное. В исследовании депривации сна участвовали 48 взрослых людей. Сон некоторых из них на две недели сократили до 4, 6 или 8 часов. Другие вовсе не спали в течение двух суток.

Все это время в лаборатории каждые два часа тестировали состояние испытуемых (за исключением часов, отведенных на сон), проверяли когнитивные функции и время реакции. Также участников спрашивали, как они сами оценивают свое состояние, насколько сонными себя ощущают.

Почему шести часов сна недостаточно

Как ты понимаешь, испытуемые, спавшие по восемь часов в день, имели лучшие показатели когнитивных процессов. Люди, спавшие по четыре часа в день, с каждыми сутками соображали все хуже и хуже.

А те, кто спал по шесть часов, сохраняли умственные способности на высоком уровне примерно до десятого дня эксперимента. Вот только в последние несколько дней эти испытуемые выполняли тестовые задания так же плохо, как люди, лишенные сна вовсе.

Получается, что, отдыхая всего по шесть часов, ты действуешь так же плохо, как и люди, два дня подряд не смыкавшие глаз.

Про шестичасовых и вовсе лишенных сна

Один из самых впечатляющих результатов исследования — тот факт, что люди, спавшие по шесть часов, не ощущали себя сонными. Они даже не знали, насколько ухудшились их результаты.