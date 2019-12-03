Шокирующие кадры: из подвала частного дома в Сауэ извлекли более 30 измученных кошек

Кошки находились на нескольких квадратных метрах подвала, пол которого был покрыт кровавыми следами. У некоторых кошек были выколоты глаза, смотреть на все это было просто ужасно.

По словам Хейки Вальнера, руководителя MTÜ Loomapäästegrupp, вчера они получили сообщение о колонии кошек в доме в городе Сауэ, где, как говорят, никто не живет. «Вчера мы поймали пять кошек во дворе, и когда мы сегодня вернулись с хозяином дома, мы заметили, что в подвале было спрятано намного больше кошек», – сказал сосед, добавив, что в доме могло быть около 30 замученных животных.

Владелец дома объяснил, что Катрин Гавер попросила пустующий дом использования на лет, и не было никаких разговоров о содержании колонии кошек. Но картина, которую хозяин дома увидел сегодня, была шокирующей. В доме стояла невыносимая вонь. Помимо экскрементов животных, там же были кучи черных мешков с одеждой, которые Гавер собирала у людей в качестве пожертвований.

По распоряжению руководителя отдела Ветеринарно-пищевого департамента Кошек доставили в приют Сауэской волости, где ими займется ветеринар.

Редакции удалось связаться с Катрин Гавер, которая сказала, что дом в Сауэ не принадлежит ей и она была всего лишь арендатором. Наличие кошек в подвале она объяснила тем, что хотела их спрятать. Уточнить от кого или от чего нужно было их прятать, Гавер не смогла. Также она добавила, что не отказывается от сотрудничества и по всем вопросам следует обращаться к ее адвокату.