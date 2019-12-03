Ксения Собчак оказалась в тупике из-за открывшихся интимных подробностей

Светская львица много лет не покидает страниц желтой прессы. Не успевает она оправиться от одного скандала, как тут же попадает в другой. Казалось, что Ксения Собчак давно привыкла к обсуждению своего имени в СМИ, поэтому очередная статья не сможет вывести ее из равновесия. Между тем обнародованная переписка указывает на обратное.

В Сети размещен скриншот диалога представителя журнала «Татлер» и Ксении Собчак. Репортер просит теледиву прокомментировать новость о том, что она и ее супруг Константин Богомолов живут порознь.

«Будет комментарий?» – пишет журналист. «Да идиоты. Я даже не знаю, как комментировать», – не выдержала Собчак. «Кажется, единственный в истории случай, когда Собчак поставили в тупик!» – добавил сотрудник глянцевого издания. «Именно. Доказывать, что живем вместе – глупо как-то. Поэтому реально не понимаю, как реагировать», – цитирует Ксению Telegram-канал «Татлер-батлер».

О том, что Константин Богомолов и Ксения Собчак не живут вместе, заговорили после интервью сенатора Людмилы Нарусовой одному телеканалу. Та сказала, что зять пока живет отдельно от дочери.