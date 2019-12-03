Тимати подарил Анастасии Решетовой автомобиль будущего от Илона Маска

В середине октября Решетова родила Тимати долгожданного сына Ратмира. Окрыленный счастьем основатель лейбла Black Star решил сделать невесте поистине королевский подарок. Он оплатит ей автомобиль будущего, разработчиком которого стал сам Илон Маск. Об этом пишет Starhit.ru.
Настя уже успела похвастаться щедростью жениха, которому предстоит выложить за авто 70 тысяч долларов, перед подписчиками. Пикап, который поступит в продажу только через три года, она выбрала в прямом эфире Instagram. Правда, мало кто порадовался за Решетову. Напротив, пользователи стали негодовать: мол, за что ей все это достается.
За молодую маму публично заступилась Алена Водонаева — телеведущая с уважением отнеслась к решению Тимати порадовать избранницу. «К сожалению, многие не понимают, что, кроме ненависти, чужой успех может вызывать и положительные эмоции. В других странах тоже есть бедные люди, но, когда они видят, как муж Ким Кардашьян дарит ей роскошный дом, то не устраивают из-за этого травлю в Сети», — подчеркнула она.
Водонаева вспомнила, что рэпер подобным образом отблагодарил и Алену Шишкову, когда та родила ему дочь Алису, — подарил белый внедорожник, на котором модель до сих пор рассекает по улицам столицы.
«Эта щедрость только поднимает имидж Тимура в моих глазах. Со мной, скорее всего, вступят в спор артисты компании Black Star, которые уже много лет жалуются на грабительские контракты. Но мы сейчас — об отношении к любимым женщинам, извините, ребята. По мне, так скупость — самое непривлекательное качество для любого представителя сильного пола», — резюмировала Алена.
Впрочем, Тимати может позволить себе тратить миллионы на близких. За последние годы артист достиг больших высот: из рядового участника «Фабрики звезд» он превратился в крупного бизнесмена. За его плечами сразу несколько успешных проектов: музыкальный лейбл, тату-салоны, автомойки, марка одежды, сеть бургерных.
К слову, последняя приносит 36-летнему основателю Black Star наибольший доход. Недавно Тимати вышел на зарубежный рынок общепита, презентовав точку по продаже фаст-фуда в одном из самых дорогих городов мира — Лос-Анджелесе.