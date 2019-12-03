Тимати подарил Анастасии Решетовой автомобиль будущего от Илона Маска

Настя уже успела похвастаться щедростью жениха, которому предстоит выложить за авто 70 тысяч долларов, перед подписчиками. Пикап, который поступит в продажу только через три года, она выбрала в прямом эфире Instagram. Правда, мало кто порадовался за Решетову. Напротив, пользователи стали негодовать: мол, за что ей все это достается.

Так выглядит будущая машина Насти, над созданием которой работал Илон Маск ФОТО: FREDERIC J. BROWN/AFP

За молодую маму публично заступилась Алена Водонаева — телеведущая с уважением отнеслась к решению Тимати порадовать избранницу. «К сожалению, многие не понимают, что, кроме ненависти, чужой успех может вызывать и положительные эмоции. В других странах тоже есть бедные люди, но, когда они видят, как муж Ким Кардашьян дарит ей роскошный дом, то не устраивают из-за этого травлю в Сети», — подчеркнула она.

Водонаева вспомнила, что рэпер подобным образом отблагодарил и Алену Шишкову, когда та родила ему дочь Алису, — подарил белый внедорожник, на котором модель до сих пор рассекает по улицам столицы.

«Эта щедрость только поднимает имидж Тимура в моих глазах. Со мной, скорее всего, вступят в спор артисты компании Black Star, которые уже много лет жалуются на грабительские контракты. Но мы сейчас — об отношении к любимым женщинам, извините, ребята. По мне, так скупость — самое непривлекательное качество для любого представителя сильного пола», — резюмировала Алена.

Впрочем, Тимати может позволить себе тратить миллионы на близких. За последние годы артист достиг больших высот: из рядового участника «Фабрики звезд» он превратился в крупного бизнесмена. За его плечами сразу несколько успешных проектов: музыкальный лейбл, тату-салоны, автомойки, марка одежды, сеть бургерных.