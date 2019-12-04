Ну наконец-то: жена Джигана ждет рождения мальчика

Жена рэпера Джигана в скором времени в четвертый раз станет мамой. По мнению подписчиков Оксаны Самойловой, она находится уже на 30-й неделе беременности, однако пол будущего малыша звездное семейство упорно скрывает. Шутка ли, ведь у певца уже подрастают три девочки, поэтому на этот раз все надеются, что у артиста появится долгожданный наследник.
И вот инсайдерам удалось выяснить, что жена Джигана наконец-то подарит ему сына. «Оксана Самойлова ждет мальчика, инфа 100%», — пишут авторы Telegram-канала «За кулисами», и интернет-пользователи склонны им поверить, ведь на этот раз беременность супруги певца протекает совсем не так, как три предыдущие.
Оксана сама призналась, что они планировали завести малыша только через год, так что ее интересное положение стало полной неожиданностью. Более того, по словам Самойловой, она долгое время не подозревала, что находится в положении, и продолжала принимать противозачаточные, так что у нее возник ряд осложнений. Ко всему прочему на этот раз живот у жены Джигана почти не растет, что для нее тоже нетипично.