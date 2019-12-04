Ну наконец-то: жена Джигана ждет рождения мальчика

Жена рэпера Джигана в скором времени в четвертый раз станет мамой. По мнению подписчиков Оксаны Самойловой, она находится уже на 30-й неделе беременности, однако пол будущего малыша звездное семейство упорно скрывает. Шутка ли, ведь у певца уже подрастают три девочки, поэтому на этот раз все надеются, что у артиста появится долгожданный наследник.

И вот инсайдерам удалось выяснить, что жена Джигана наконец-то подарит ему сына. «Оксана Самойлова ждет мальчика, инфа 100%», — пишут авторы Telegram-канала «За кулисами», и интернет-пользователи склонны им поверить, ведь на этот раз беременность супруги певца протекает совсем не так, как три предыдущие.