Рианна на высоте! Смотри, в чем звезды вышли на красную дорожку British Fashion Awards

Одной из звезд, приковавших к себе все внимание, стала Рианна. И дело тут было не только в том, что она со своим брендом Fenty получила награду в номинации Urban Luxe, но и в ее роскошном луке в небесно-голубых тонах. Короткое атласное мини-платье уравновешивала длинная объемная накидка и перчатки в тон.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Впечатлило и появление на красной дорожке Эмилии Кларк. Вопреки обыкновению актриса выбрала для мероприятия яркое платье (обычно Эмилия предпочитает спокойные нейтральные тона или беспроигрышный черный цвет). Солнечно-желтое платье превратило Кларк в настоящую королеву.

Эмилия Кларк ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание «Икона стиля» и тут же доказала, что не зря. Почти прозрачное платье супермодели было невероятно соблазнительным, но в то же время не открывало ничего лишнего.

Наоми Кэмпбелл ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures

А вот некоторые модели продемонстрировали явно провальные образы. В их число попала, например, Ирина Шейк. Пожалуй, на мероприятии такого уровня она появилась первый раз после разрыва с Купером. И выглядела, к сожалению, не так, чтобы затмить других гостий.

Ирина Шейк ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Ирина выбрала довольно скромное по меркам вечера серое платье Burberry. Из-за сложного кроя оно испортило фигуру Ирины и подчеркнуло даже ее малейшие недостатки.

Кайли Миноуг совершила редкий модный провал, надев яркую легкую юбку в бельевом стиле и огромный черный пиджак, украшенный цепями из фальшивых блиллиантов. А Рита Ора в безумном кожаном платье с принтом под зебру прибавила себе десяток лишних килограммов.

Кайли Миноуг ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures

Шейлин Вудли появилась в платье-пуховике Moncler, видимо, вдохновившись образами Эзры Миллера — и выглядело это уже скучно и вторично. Донателла Версаче подчеркнула увядающий бюст и руки весьма открытым нарядом. Синди Бруна же необычным ауфтитом с прозрачными вставками просто превратила свою изящную, несмотря на возраст, фигуру в прямоугольник.

Шейлин Вудли ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Зато Кейт Бланшетт, Наоми Уоттс и Джулия Робертс и Стелла Максвелл, которые выбрали более близкие к классике образы, были просто на высоте.

Кейт Бланшетт ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Стелла Максвелл ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Так же как и Рози Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск (кстати, их платья-«кольчуги» были чем-то похожи) и Винни Харлоу.

Рози Хантингтон-Уайтли ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment