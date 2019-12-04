Вот что происходит с вашим телом и органами, пока вы пьете кофе

Но знаете ли вы, что происходит с вашим телом, когда вы пьете кофе каждый день? Отвечает lifter.com.ua.

1. Кофе делает вас умнее

Вы начинаете день с кофе и кусочка сладкого? Исследования показали, что это может улучшить ваши способности, помочь мозгу сосредоточиться и улучшить память. Исследователи из Барселонского университета показали, что мозг работает более эффективно, когда находится под влиянием кофеина и глюкозы.

2. Кофе делает вас счастливее

Чашка кофе утром дает вам заряд энергии и помогает проснуться. Но знаете ли вы, что кофе также может сделать вас счастливее? По словам ученых, употребление более одной чашки кофе в день снижает риск депрессии благодаря находящимся в нём антиоксидантам.

3. Кофе защищает вас от диабета

Крупномасштабное исследование показало, что люди, которые пьют 7 (!) чашек кофе в день, снижают риск развития диабета на 50% по сравнению с людьми, которые пьют только 2 чашки.

4. Кофе защищает от болезни Альцгеймера

Итальянские ученые считают, что кофе необходимо пить для защиты от ухудшения памяти. Ровно одна чашка кофе в день сдерживает болезнь Альцгеймера, но если вы пьете слишком много кофе, вместо этого риск умеренного когнитивного расстройства удваивается.

Исследователи отмечают, что кофеин не предотвращает болезнь Альцгеймера и слабоумие, но держит заболевание под контролем.

5. Кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Если вы обеспокоены своим сердечно-сосудистым здоровьем, можете попробовать пить по 3 чашки кофе в день. Ученые изучили корреляцию между сердечными аритмиями и потреблением кофеина у 230 000 испытуемых. Среди тех, кто регулярно пил кофе, риск фибрилляции предсердий был значительно меньше, чем у тех, кто пил кофе редко.

6. Кофе защищает от паркинсонизма

Известно, что кофе обеспечивает определённую защиту от болезни Паркинсона. Исследователи из Университета Линчёпинга в Швеции также обнаружили генетический вариант, который обеспечивает защиту от болезни Паркинсона, особенно если вы пьёте много кофе.

7. Кофе делает вас дружелюбнее

Американские исследователи провели эксперимент. Испытуемым подавали либо чашку кофе, либо холодный напиток перед тем, как представить незнакомцу.

Результат? Те, кто получил кофе, были более дружелюбны к незнакомцу и счастливее во время встречи с новым знакомым.

8. Кофе может защитить от рака

Некоторые исследования показывают, что кофе может снизить риск развития рака, хотя это ещё не доказано.

Среди прочего, одно исследование показало, что у женщин, которые пили более четырех чашек кофе в день, на 22% снизился риск развития рака матки по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.

9. Кофе может спасти вашу печень

Учёные наблюдали, как две чашки кофе могут повлиять на людей, страдающих циррозом, то есть на плохую функцию печени.