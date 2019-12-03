«Ударили по лицу и кормили гнилыми яблоками». Даугавпилчанка об изнанке конкурса красоты

До поездки на конкурс Miss Europe Continental, который в ноябре этого года проходил в итальянском Неаполе, Дарья имела опыт участия в трех смотрах красоты, которые проходили на территории Латвии. Это «Мисс Латвия», Mrs. Top of the World и Elite Beauty Queen. Эту историю она рассказала журналистке портала Русский TVNET Виктории Пушкеле.
«Репетиции проходили в холодном ангаре. Нас кормили булками с пола. Это что-то непередаваемое - девочки ругались на всех языках мира, плакали. Чтобы их успокоить, один из организаторов ударил кулаком об открытую ладонь». Жительница Даугавпилса Дарья Орловская рассказала о том, как полетела в Италию на элитный конкурс красоты, а оказалась в холодном ангаре в пригороде, где девушки дрались и падали в голодные обмороки.
Она рассказывает, что на всех конкурсах, кроме «Мисс Латвия», девушкам необходимо платить за участие.
«Я знала, что происходит за кулисами конкурсов красоты в Латвии, и мне было интересно узнать, как выглядят изнутри такие соревнования за границей».
Предложение участвовать в конкурсе красоты Miss Europe Continental Дарья получила в социальной сети Facebook - с ней связалась менеджер из Италии, которая, как предполагает сама даугавпилчанка, получает процент за каждую привлеченную участницу.
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