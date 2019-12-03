Эстонская блогер и модель Анита Сибул сегодня отмечает день рождения. 3 декабря девушке исполнилось 22 года! По этому случаю Анита опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в жакете и кружевном нижнем белье. В комментарии к снимку Анита поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков те, кто родился в декабре, впрочем, большинство комментаторов больше внимания обратили на сам снимок, чем на вопрос. Смотри фото!