Читайте скорее! Самый точный гороскоп на 2020 год от Павла Глобы

Дева

Дев в новом году ждет эпоха стабильности на всех фронтах жизни. Победы Дев — целиком и полностью их заслуги. Они будут удачливы только потому, что отлично поработали в прошлые годы. Единственное, что советует астролог — это брать время на дополнительный анализ, больше думать о будущем и не делать скоропалительных выводов. Чтобы счастливый год не обернулся потраченными нервами и испорченными отношениями, с начала года следует взять эмоции под контроль, используя практику дыхательных упражнений. Тогда спокойствие и уверенность помогут добиться успеха как в деловых начинаниях, так и в личной жизни.

Весы

Весов ждет сложный и насыщенный событиями год. На повестке — кардинальные перемены. Возможна смена места жительства: переезд в другой город или даже страну. Все это будет ради близкого человека. Белая Крыса поставит перед Весами выбор: оставить все на прежних местах либо радикально изменить свою жизнь. Необходимо слушать только голос своего Я. Советы других могут вогнать в еще большие сомнения. Обратить внимание необходимо на то, с кем хочется провести свою жизнь, и на то, готов ли человек пойти на встречные жертвы. Ответы на эти вопросы помогут отделить реальность от воздушных замков.

Скорпион

Скорпионов в 2020 году, как и многих представителей зодиакальной плеяды, ждут кардинальные метаморфозы. Причем астролог советует целиком и полностью поддаться судьбе. Самое удивительное, что Стальная Крыса принесет перемены во всех сферах — от финансового плана до любовных дел. Не стоит противиться чему-то, секрет успеха в наступающем году — спокойный маршрут по течению. Представителям этого знака лучше всего уделить время личному росту. Методики саморазвития способны творить настоящие чудеса. Весной-летом возможно событие, которое развернет жизнь и приведет Скорпионов на правильный путь.

Стрелец

Наступающий год станет для Стрельцов сплошной авантюрой: они будут стремиться ко всему, что сопряженно с опасностью и риском. К счастью, хозяйка года симпатизирует Стрельцам, а значит, многие сюрпризы 12 месяцев окажутся приятными. Получится наладить свою жизнь, найти свое место под солнцем и получить незабываемые эмоции. Единственное, что может сильно навредить, — не вовремя сказанное слово. Поэтому Стрельцам в 2020 году не стоит настаивать на своем мнении как в деловых, так и в личных отношениях. Можно оставаться при своем, но не вступать в открытое противостояние, выбирая между конфликтом и компромиссом второе.

Козерог

Козерогов ждет насыщенный год. Увы, но далеко не все перемены будут добрыми и простыми. Чтобы остаться на плаву, необходимо проявить решительность, исполнительность и, возможно, даже пойти на риск. Не исключено, что до весны придется жертвовать отдыхом, забыть об эгоистичных желаниях и отодвинуть на второй план личные проблемы: Крыса приготовила много препятствий. Все изменится со второй декады года, но лишь при условии, что Козероги не отпустят вожжи в начале. В новом году можно либо исполнить свою мечту, либо утратить все, к чему так долго шли.

Водолей

Белая Крыса поддерживает Водолеев, а значит, им можно делать все, что вздумается. Свобода мысли и поступков не принесет никакого вреда, даже напротив, обратит внимание на более серьезные проблемы и вещи, которые мешают достичь успеха. Также астролог советует Водолеям, которым не по душе их работа, найти отдушину. Это может быть хобби, путешествия, спорт, любовь. Самое главное — не переживать по мелочам и не загонять себя, тогда Крыса обязательно поможет преуспеть и исполнить свои мечты.

Рыбы