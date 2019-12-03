Читайте скорее! Самый точный гороскоп на 2020 год от Павла Глобы

В 2020 году трон займет хитрая, решительная и непредсказуемая Белая Крыса. Какие прогнозы дает всем знакам Зодиака Павел Глоба — узнаем из подробного гороскопа dailyhoro.ru.
Наступающий 2020 год обещает быть запутанным для некоторых знаков Зодиака, зато высокопродуктивным. Также для многих будущий год обернется судьбоносным моментом в жизни, ведь Белая Стальная Крыса благоволит любым смелым решениям. Так что можно успокоиться и вступить в Новый год с непоколебимой уверенностью, новыми идеями и целями: 2020 год станет годом смены космических эпох — заявляет Павел Глоба.
Овен
Счастье постучит в дверь к Овнам, которые научатся оценивать свое поведение, принимать взвешенные решения, признавать свои недостатки и бороться с пороками и слабостями. Овнам стоит действовать размеренно, без спешки и импровизации. Для этого стоит создать план на весь год и придерживаться его. Самое главное — не браться за несколько дел одновременно и не тратить личное время для решения рабочих (и личных) проблем: усилия окупятся, если для всего будут отведены свои часы. Огромное значение в жизни Овнов сыграют родные люди. Они подхватят в сложный момент и окажут содействие, когда потребуется помощь.
Телец
Представители знака Тельца могут ни о чем не переживать: полоса неудач в их жизни подошла к концу. В наступающем году никаких серьезных трудностей не предвидится. Гороскоп на новый год сулит Тельцам отличный период, когда получится выдохнуть полной грудью и поддаться течению. Но увлекаться бездействием все же не стоит — год хорош для обучения, расширения кругозора, духовных исканий и пополнения багажа знаний. Самообразование поможет раскрыть в себе новые способности. Вторая декада года запомнится некоторым Тельцам судьбоносной встречей, которая перевернет всю жизнь.
В наступающем году Близнецам не удастся отсидеться без дела: ради успеха придется трудиться не покладая рук. Только встречная активность и желание изменить свою жизнь позволит им привлечь к себе удачу. А вот отсутствие динамики и творческого самовыражения негативно отразится на деловых и рабочих моментах. Перемены ждут практически во всех сферах жизни. Краса поддержит целеустремленных Близнецов во всем, начиная от работы и заканчивая любовными победами. Астролог дает дельный совет: в 2020 году не нужно ни о чем переживать. Все поступающие возможности и предложения обязательно приведут к успеху.
Рак
Новый 2020 год станет для Раков временем проб и ошибок. Астролог советует задуматься над своим образованием, профессиональным или личностным ростом: Крыса будет поддерживать Раков, которые верят в собственный прогресс. Это будет довольно суетный и во многом сложный год, но препятствия принесут много свежих эмоций и неоценимый опыт. Пришло время перестать отсиживаться в стороне и радоваться мелочам жизни: самообразование — билет на новую орбиту и, вполне возможно, шанс стать богаче.
Лев
Белая Крыса приготовила Львам сплошные сюрпризы. Во многих сферах они будут приятными, но в некоторых, наоборот, заставят погрузиться в пучину сомнений и страхов. Желательно вооружиться терпением и стать осторожнее. В жизнь Львов придут серьезные перемены, которых не стоит страшиться. В сравнении с прошлым годом, 2020 год будет более спокойным и удачным. Да, перемены заставят понервничать, но не принесут глобальных трансформаций, как в прошлом. Перевес внимания в сторону работы и личностного роста может вызвать «провисание» сферы любви и отношений, однако если верно расставить приоритеты, то получится обрести поддержку и союзников в лице близких людей.
Дев в новом году ждет эпоха стабильности на всех фронтах жизни. Победы Дев — целиком и полностью их заслуги. Они будут удачливы только потому, что отлично поработали в прошлые годы. Единственное, что советует астролог — это брать время на дополнительный анализ, больше думать о будущем и не делать скоропалительных выводов. Чтобы счастливый год не обернулся потраченными нервами и испорченными отношениями, с начала года следует взять эмоции под контроль, используя практику дыхательных упражнений. Тогда спокойствие и уверенность помогут добиться успеха как в деловых начинаниях, так и в личной жизни.
Весы
Весов ждет сложный и насыщенный событиями год. На повестке — кардинальные перемены. Возможна смена места жительства: переезд в другой город или даже страну. Все это будет ради близкого человека. Белая Крыса поставит перед Весами выбор: оставить все на прежних местах либо радикально изменить свою жизнь. Необходимо слушать только голос своего Я. Советы других могут вогнать в еще большие сомнения. Обратить внимание необходимо на то, с кем хочется провести свою жизнь, и на то, готов ли человек пойти на встречные жертвы. Ответы на эти вопросы помогут отделить реальность от воздушных замков.
Скорпион
Скорпионов в 2020 году, как и многих представителей зодиакальной плеяды, ждут кардинальные метаморфозы. Причем астролог советует целиком и полностью поддаться судьбе. Самое удивительное, что Стальная Крыса принесет перемены во всех сферах — от финансового плана до любовных дел. Не стоит противиться чему-то, секрет успеха в наступающем году — спокойный маршрут по течению. Представителям этого знака лучше всего уделить время личному росту. Методики саморазвития способны творить настоящие чудеса. Весной-летом возможно событие, которое развернет жизнь и приведет Скорпионов на правильный путь.
Стрелец
Наступающий год станет для Стрельцов сплошной авантюрой: они будут стремиться ко всему, что сопряженно с опасностью и риском. К счастью, хозяйка года симпатизирует Стрельцам, а значит, многие сюрпризы 12 месяцев окажутся приятными. Получится наладить свою жизнь, найти свое место под солнцем и получить незабываемые эмоции. Единственное, что может сильно навредить, — не вовремя сказанное слово. Поэтому Стрельцам в 2020 году не стоит настаивать на своем мнении как в деловых, так и в личных отношениях. Можно оставаться при своем, но не вступать в открытое противостояние, выбирая между конфликтом и компромиссом второе.
Козерогов ждет насыщенный год. Увы, но далеко не все перемены будут добрыми и простыми. Чтобы остаться на плаву, необходимо проявить решительность, исполнительность и, возможно, даже пойти на риск. Не исключено, что до весны придется жертвовать отдыхом, забыть об эгоистичных желаниях и отодвинуть на второй план личные проблемы: Крыса приготовила много препятствий. Все изменится со второй декады года, но лишь при условии, что Козероги не отпустят вожжи в начале. В новом году можно либо исполнить свою мечту, либо утратить все, к чему так долго шли.
Водолей
Белая Крыса поддерживает Водолеев, а значит, им можно делать все, что вздумается. Свобода мысли и поступков не принесет никакого вреда, даже напротив, обратит внимание на более серьезные проблемы и вещи, которые мешают достичь успеха. Также астролог советует Водолеям, которым не по душе их работа, найти отдушину. Это может быть хобби, путешествия, спорт, любовь. Самое главное — не переживать по мелочам и не загонять себя, тогда Крыса обязательно поможет преуспеть и исполнить свои мечты.
Рыбы
Согласно прогнозу Павла Глобы, Рыб в новом году ждут интересные и захватывающие события. Хозяйка года приготовила им много незабываемых приключений и перемен. Для Рыб наступает время, когда можно и нужно жить так, как они давно хотели. Поэтому необходимо оценить свои возможности и соотнести их со своими желаниями. Уверенность в себе и решительность поможет самореализоваться в жизни, любви и творчестве. Крыса даст редкий шанс — провести год так, как они мечтали. Но при этом необходимо играть по правилам.