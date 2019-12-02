Старейшине Валга купили машину за 50 000 евро, а инвалидный автобус купить не могут?

На вопрос Катрин Луст о том, действительно ли волость Валга приобрела старейшине Маргусу Лепику дорогой внедорожник: политик ответил отрицательно.

Маргус Лепик пояснил, что в действительности волостной совет не давал добро на покупку столь дорогого автомобиля. Когда Катрин Луст спросила, почему он единственный человек, которого видят за рулем иномарки, и что так же видно по дневникам использования автомобиля, Лепик ответил, что они не обсуждали, кто может пользоваться этим авто.

Луст поинтересовалась судьбой прошлого авто - Mitsubishi Outlander, на что получила ответ, что эта машина не раз ломалась зимой посреди дороги, и в данный момент не ипользуется. Насколько известно Kuuuurija, данное авто приведено впорядок и находится в испоьзовании, но Лепик ответил, что этой машиной пользуются только для коротких поездок. Почему же старейшине волости понадобилось новое авто - непонятно.

Катрин Луст выяснила, что волость арендует автобусы у разных предприятий и, по их словам, это случается довольно часто. Получается, что эта услуга пользуется большим спросом, но волость не может приобрести необходимый инвалидный автобус уже год. По словам Маргуса Лепика причиной кроется в том, что на данный момент на рынке нет подходящего автобуса, все рассмотренные варианты слишком дорогостоящие и ожидание слишком долгое.