Названы самые успешные знаки Зодиака декабря! В конце года разбогатеют именно они

Гороскоп на самый волшебный месяц в году - декабрь - от эстонского астролога Кристины Ивановой. Каким же будет для вас это время?
Овен
Дорогие Овны, расценивайте последний месяц этого года, как возможность настоящего прорыва, а не банального отдыха. Декабрь – лучший месяц для путешествий и, как ни странно, для начала любого обучения с целью повышения профессиональной квалификации. Кроме того, любые связи с заграничными партнерами, начатые в этот период, скорее всего в будущем принесут вам прибыль. Пока другие знаки Зодиака суетятся в праздничных приготовлениях, у вас есть все шансы осуществить свои самые смелые намерения! Неженатых Овнов ожидают любовные приключения вдалеке от дома или романтические знакомства с людьми из-за границы.
Удачные дни: 2, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23
Конфликтные дни: нет
Телец
Многие представители самого нежного знака Зодиака лишаться в декабре привычного покоя. Вас будет сильно тянуть в дорогу и на приключения. Берегитесь своей и чужой ревности .Не ввязывайтесь в ситуации, где ваши поступки могут быть неверно восприняты второй половиной. В этом месяце полезно расширять свой кругозор и немножко выходить из зоны комфорта. Это хороший период, как для деловых, так и для развлекательных поездок. Новые знания, полученные в этом месяце, вас обязательно обогатят и позволят по-новому взглянуть на привычный уклад жизни. 16 декабря – день искушений, будьте внимательны!
Удачные дни: 4, 9, 21, 28
Конфликтные дни: 2, 11, 12, 22
Близнецы
Дорогие Близнецы, наконец, можно вздохнуть спокойно. У личных и рабочих вопросов появились шансы сдвинуться с мертвой точки! После полного неразберихи ноября, вы, скорее всего, немного потеряли ориентиры. Так вот декабрь – это месяц налаживания партнерских связей и даже оформления любых официальных отношений. До 20-х чисел есть вариант разрешения юридических споров и претензий. Не переносите эти вопросы на начало следующего года, займитесь ими прямо сейчас! А тех из вас, кто ищет свою любовь, ждут поистине особенные встречи!
Удачные дни: 5, 10, 14, 15, 30
Конфликтные дни: 19, 20, 26
Рак
Положение планет по отношению к вашему знаку, в этом месяце вполне логично! До 20-х чисел декабря вы будете под завязку загружены рабочими делами, а после с головой окунетесь романтические отношения. Поэтому, следуйте звездным намекам и в последнюю неделю уходящего года держите ушки на макушке. Позвольте войти в вашу жизнь настоящим чувствам. Любовные встречи конца декабря и начала января могут оказаться судьбоносными.
Удачные дни: 3, 4, 8, 9, 16, 28, 30
Конфликтные дни: 5, 11, 14, 20, 26
Лев
Уважаемые Львы, приготовьтесь щедро дарить свои симпатии любимым и детям. Этот месяц, по крайней мере, добрая его половина дан вам для удовольствий! Посещайте светские мероприятия, блистайте в обществе и гордитесь своими успехами. Особенно повезет Львам, развивающим собственное ремесло. Поэты, художники, актеры, музыканты, все люди, вовлеченные в творчество, почувствуют особенное вдохновение в конце года. И не ограничивайте себя в желании одарить близких не только материальными благами, но и вниманием. Они вам обязательно ответят взаимностью!
Удачные дни: 23, 24, 26, 27
Конфликтные дни: 7, 16, 17, 30
Дева
Все усилия Дев будут сосредоточены на теме недвижимости и благоустройстве собственного жилья. Ремонты, переезды, крупные покупки – это то, чем стоит заняться до 20-х чисел декабря. Похоже, что весь ноябрь эти вопросы по причине ретроградности Меркурия решались довольно туго или не решались совсем. А еще, позвоните родителям и пригласите их в гости! Последнюю неделю месяца полезно посвятить любимым людям. Вы получите массу удовольствия от общения с ними.
Удачные дни: 10, 14, 15, 30
Конфликтные дни: 19, 20, 26
Весы
Весь декабрь общество будет ждать от вас повышенной социальной активности. Бесконечные рабочие обсуждения, дискуссии, командировки и так далее. Общения вам точно мало не покажется. Куйте железо пока горячо: будет приходить много новой информации и полезных контактов. Последние 10 дней месяца подходят для крупных покупок и серьезных инвестиций. И не забудьте собрать за новогодним столом как можно больше членов семьи. Для вашего знака – это будет лучшим завершением текущего года.
Удачные дни: 4, 9, 21, 28
Конфликтные дни: 2, 11, 12, 22
Скорпион
Большому кораблю – большое плаванье! Вот девиз последнего месяца года. Чем больше вложите труда и времени в рабочие будни, тем круче будут заработки. Пока остальные знаки Зодиака запаковывают подарки, вы можете хорошо заработать. Этот месяц буквально благоволит финансистам, банкирам и тем, чья профессия связана с деньгами. Дерзайте, рискуйте и держите нос по ветру, чтобы не упустить неожиданные возможности разбогатеть!
Удачные дни: 2, 3, 12, 22, 23
Конфликтные дни: нет
Стрелец
Дорогие Стрельцы, используйте возможности последнего месяца года, чтобы совершить долгожданный прорыв. Звезды благоволят началу проектов, связанных с личностным ростом и финансовыми инвестициями. Это особенно касается людей, которые занимаются развитием собственного бизнеса. У Стрельцов-карьеристов будут отличные шансы предстать в выгодном свете перед начальством и заработать бонусы. Для представительниц прекрасного пола вплоть до последней недели декабря наступает лучшее время покупок и инвестиций в свою привлекательность.
Удачные дни: 3, 8, 14, 15, 26, 27
Конфликтные дни: 10
Козерог
Пока планета Венера, заведующая любовью, красотой и изобилием находится под юрисдикцией вашего знака Зодика, наслаждайтесь ее дарами. Неженатые Козероги под конец года могут встретить долгожданную любовь, а женатые наполнить романтикой семейные будни. Так как в вашем знаке сейчас целый парад планет, то и событий, связанных с личной реализацией будет много. Даже если вам вдруг покажется, что вы стоите на месте или жизнь движется не по заданному сценарию, то не печальтесь, а воспринимайте это как «волшебный пинок» к действиям.
Удачные дни: 4, 11, 12, 18, 19, 20
Конфликтные дни: 30, 31
Водолей
Декабрь этого года – лучший месяц для вашей социализации! Первые три недели месяца не отказывайте себе в посещении общественных мероприятий, театров и предновогодних вечеринок. Многие из вас заведут полезные знакомства и расширят свой круг общения. Этот период подходит для обдумывания планов на будущий год и для встреч со старыми друзьями. Последнюю неделю месяца лучше провести в узком кругу близких людей или в далекой стране с отключенным телефоном. Где бы вы ни были, позаботьтесь о собственном комфорте в предновогодней суете.
Удачные дни: 8, 13, 14, 15, 24
Конфликтные дни: 21, 22
Рыбы
Дорогие Рыбы, для представителей вашего знака, декабрь точно не будет скучным. Кого-то из вас ожидает повышение в должности, а кого-то свадебное торжество! Возможно, вы окажетесь участником памятных событий ваших близких людей, поэтому веселитесь от души. Этот месяц подходит для ходатайств о банковских кредитах и для начала больших проектов. Особенно повезет людям, которые имеют собственное дело и Рыбам – карьеристам!
Удачные дни: 13, 14
Конфликтные дни: 6, 7