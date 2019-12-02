Эстонский астролог назвала самые успешные знаки Зодиака декабря! В конце года разбогатеют именно они

Конфликтные дни: 7, 16, 17, 30

Дева

Все усилия Дев будут сосредоточены на теме недвижимости и благоустройстве собственного жилья. Ремонты, переезды, крупные покупки – это то, чем стоит заняться до 20-х чисел декабря. Похоже, что весь ноябрь эти вопросы по причине ретроградности Меркурия решались довольно туго или не решались совсем. А еще, позвоните родителям и пригласите их в гости! Последнюю неделю месяца полезно посвятить любимым людям. Вы получите массу удовольствия от общения с ними.

Удачные дни: 10, 14, 15, 30

Конфликтные дни: 19, 20, 26

Весы

Весь декабрь общество будет ждать от вас повышенной социальной активности. Бесконечные рабочие обсуждения, дискуссии, командировки и так далее. Общения вам точно мало не покажется. Куйте железо пока горячо: будет приходить много новой информации и полезных контактов. Последние 10 дней месяца подходят для крупных покупок и серьезных инвестиций. И не забудьте собрать за новогодним столом как можно больше членов семьи. Для вашего знака – это будет лучшим завершением текущего года.

Удачные дни: 4, 9, 21, 28

Конфликтные дни: 2, 11, 12, 22

Скорпион

Большому кораблю – большое плаванье! Вот девиз последнего месяца года. Чем больше вложите труда и времени в рабочие будни, тем круче будут заработки. Пока остальные знаки Зодиака запаковывают подарки, вы можете хорошо заработать. Этот месяц буквально благоволит финансистам, банкирам и тем, чья профессия связана с деньгами. Дерзайте, рискуйте и держите нос по ветру, чтобы не упустить неожиданные возможности разбогатеть!

Удачные дни: 2, 3, 12, 22, 23

Конфликтные дни: нет

Стрелец

Дорогие Стрельцы, используйте возможности последнего месяца года, чтобы совершить долгожданный прорыв. Звезды благоволят началу проектов, связанных с личностным ростом и финансовыми инвестициями. Это особенно касается людей, которые занимаются развитием собственного бизнеса. У Стрельцов-карьеристов будут отличные шансы предстать в выгодном свете перед начальством и заработать бонусы. Для представительниц прекрасного пола вплоть до последней недели декабря наступает лучшее время покупок и инвестиций в свою привлекательность.

Удачные дни: 3, 8, 14, 15, 26, 27

Конфликтные дни: 10

Козерог

Пока планета Венера, заведующая любовью, красотой и изобилием находится под юрисдикцией вашего знака Зодика, наслаждайтесь ее дарами. Неженатые Козероги под конец года могут встретить долгожданную любовь, а женатые наполнить романтикой семейные будни. Так как в вашем знаке сейчас целый парад планет, то и событий, связанных с личной реализацией будет много. Даже если вам вдруг покажется, что вы стоите на месте или жизнь движется не по заданному сценарию, то не печальтесь, а воспринимайте это как «волшебный пинок» к действиям.

Удачные дни: 4, 11, 12, 18, 19, 20

Конфликтные дни: 30, 31

Водолей

Декабрь этого года – лучший месяц для вашей социализации! Первые три недели месяца не отказывайте себе в посещении общественных мероприятий, театров и предновогодних вечеринок. Многие из вас заведут полезные знакомства и расширят свой круг общения. Этот период подходит для обдумывания планов на будущий год и для встреч со старыми друзьями. Последнюю неделю месяца лучше провести в узком кругу близких людей или в далекой стране с отключенным телефоном. Где бы вы ни были, позаботьтесь о собственном комфорте в предновогодней суете.

Удачные дни: 8, 13, 14, 15, 24

Конфликтные дни: 21, 22

Рыбы

Дорогие Рыбы, для представителей вашего знака, декабрь точно не будет скучным. Кого-то из вас ожидает повышение в должности, а кого-то свадебное торжество! Возможно, вы окажетесь участником памятных событий ваших близких людей, поэтому веселитесь от души. Этот месяц подходит для ходатайств о банковских кредитах и для начала больших проектов. Особенно повезет людям, которые имеют собственное дело и Рыбам – карьеристам!

Удачные дни: 13, 14