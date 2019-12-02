Как подготовиться к Новому 2020 году: советы для всех знаков Зодиака

Чтобы год Белой Металлической Крысы сложился действительно удачно, уже сейчас всем представителям зодиакальной плеяды нужно доделать то, на что не хватало времени раньше. Эксперты dailyhoro.ru приготовили список дел, который поможет подготовиться к Новому году.

Овен

По мнению астрологов, 2019 год для Овнов был слишком бурным и энергозатратным. Исходя из этого обстоятельства, представителям знака Огня в декабре стоит взять передышку и устроить предпраздничные каникулы. Не стоит отказывать себе в приятных хлопотах и маленьких радостях — на финишной прямой ждут самые перспективные возможности для исполнения желаний.

Телец

Тельцы в силу своего сильного и несдержанного нрава могли нанести за год немало обид близким, даже не заметив этого. Но причиненные обиды могут остаться тяжелым грузом на душе. Поэтому, чтобы завершить год на приятной ноте, астрологи советуют Тельцам попросить прощения у всех, кого они вольно или невольно обидели. Декабрь — отличный месяц для улаживания конфликтов, прощения обид и улучшения отношений.

Близнецы

В декабре 2019 года Близнецам рекомендуется развернуть вокруг себя бурную активность: заявить о претензиях, отстоять позиции, решиться на кардинальные перемены. Главные преимущества — креативность и эффект неожиданности. Заключительный месяц покажет, кто друг, кто враг, что стоит сил, а что является мимолетным увлечением в жизни. При надлежащей решительности конец года порадует результатами.

Рак

Чтобы перейти рубеж от старого к новому, Ракам стоит переместить фокус внимания на сферу карьеры и денег. От долгов и неоплаченных кредитов стоит избавиться или хотя бы перекрыть большую часть. Не стоит брать с собой долги в новый год, иначе он может стать неудачным в материальном плане. Чтобы этого не произошло, необходимо уже сейчас основательно задуматься над тем, как привлечь деньги и не уйти в минус.

Лев

Декабрь — отличный месяц для представителей Льва, чтобы помочь близким и тем самым заполучить их одобрение и поддержку в будущем. Астрологи предостерегают: на горизонте обязательно появятся люди, которые будут нуждаться в помощи. Задача Львов — найти время, силы и, возможно, деньги, чтобы поддержать человека. Если год закончится на ноте бескорыстия и отзывчивости, это сулит удачу в начале следующего года.

Дева

Девы завершают продуктивный год, которые принес немало побед и перспектив на грядущее. А посему заключительные недели года стоит посвятить переходному отдыху. Причем не лени и бездействию, а духовным исканиям и переменам в личной жизни. Многих Дев ждут прекрасные возможности для переезда в другую страну, покупки недвижимости, создания семьи или открытию собственного бизнеса. Но чтобы улучшить свою жизнь, вначале стоит избавиться от вирусов сознания и внутренних сдерживающих установок.

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