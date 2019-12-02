Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 декабря

На этой неделе настроение звезд и планет не отличается какой-то неординарностью, поэтому всё понятно и предельно ясно. Следуйте своей интуиции, чтобы принимать правильные решения.

Овен

У Овнов новая неделя начнется с возросшей негативной энергетики звезд. Это отразится на настроении и продуктивности на работе. С другой стороны, именно для представителей этого знака наступает удачное время для смены работы, для принятия важных решений. Именно Овнам Павел Глоба советует чаще уповать на шестое чувство.

Развить интуицию и скрытые способности этим людям помогут полезные упражнения. Неделя идеально подходит для смены работы, принятия важных решений. Только в понедельник лучше сфокусироваться на чем-нибудь простом и тривиальном. Самым удачным временем для Овнов станут выходные, на которых можно сосредоточиться на сфере любви, отправиться в дальнюю поездку, сменить обстановку.

Телец

У Тельцов трудности могут возникнуть в любой момент, но наиболее вероятными они станут лишь в воскресенье 8 декабря, когда планеты окажутся в состоянии сильного диссонанса. Что касается работы, то текущую неделю лучше посвятить переговорам, налаживанию новых контактов и поездкам. Астролог советует быть чуточку внимательнее к чужим проблемам, более чуткими к чувствам окружающих.

Для этого придется очистить свою ауру от негатива. В этом Тельцам помогут три полезных способа. Это хорошо скажется и на любовной сфере, хоть она и станет второстепенной на этой неделе. Не нужно ссориться с близкими и второй половинкой, потому что сейчас любой небольшой конфликт может перерасти в нечто очень опасное. Лучше полностью посвятить себя домашним делам или работе.

Близнецы

Близнецам желательно научиться мыслить позитивно. Это актуально во вторник 3 числа — в самый неблагоприятный день недели. Вообще, начало зимы для Близнецов будет временем испытаний, так что оптимистичный настрой точно не помешает. Неделя станет очень насыщенной на различного рода события. Людям трудно будет угодить, поэтому лучше полагаться только на себя и не тратить время попусту на окружающих.

Необходимо следить за движением денег. Есть вероятность потратить лишнее, поэтому каждую покупку нужно тщательно взвешивать. Особенно это касается удаленных покупок, ведь в интернете мы тратим деньги необдуманно и легко. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь другом, ведь до новогодних праздников еще целый месяц. В начале декабря инициатива наказуема.

Рак

На Раков может напасть уныние, что приведет к отсутствию веры в себя. Произойти это может 7 числа, в субботу. Придется вооружиться терпением и оптимизмом, а также обратиться за помощью к аффирмациям на успех и удачу . Избавиться от негативного настроения, стрессов и апатии помогут водные процедуры, прогулки на свежем воздухе и физическая активность.