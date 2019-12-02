Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 декабря

Рекомендации, которыми поделился портал Woman`s day, довольно просты. Они будут понятны всем знакам Зодиака и легко применимы на деле.
На этой неделе настроение звезд и планет не отличается какой-то неординарностью, поэтому всё понятно и предельно ясно. Следуйте своей интуиции, чтобы принимать правильные решения.
Овен
У Овнов новая неделя начнется с возросшей негативной энергетики звезд. Это отразится на настроении и продуктивности на работе. С другой стороны, именно для представителей этого знака наступает удачное время для смены работы, для принятия важных решений. Именно Овнам Павел Глоба советует чаще уповать на шестое чувство.
Развить интуицию и скрытые способности этим людям помогут полезные упражнения. Неделя идеально подходит для смены работы, принятия важных решений. Только в понедельник лучше сфокусироваться на чем-нибудь простом и тривиальном. Самым удачным временем для Овнов станут выходные, на которых можно сосредоточиться на сфере любви, отправиться в дальнюю поездку, сменить обстановку.
Телец
Для этого придется очистить свою ауру от негатива. В этом Тельцам помогут три полезных способа. Это хорошо скажется и на любовной сфере, хоть она и станет второстепенной на этой неделе. Не нужно ссориться с близкими и второй половинкой, потому что сейчас любой небольшой конфликт может перерасти в нечто очень опасное. Лучше полностью посвятить себя домашним делам или работе.
Близнецы
Близнецам желательно научиться мыслить позитивно. Это актуально во вторник 3 числа — в самый неблагоприятный день недели. Вообще, начало зимы для Близнецов будет временем испытаний, так что оптимистичный настрой точно не помешает. Неделя станет очень насыщенной на различного рода события. Людям трудно будет угодить, поэтому лучше полагаться только на себя и не тратить время попусту на окружающих.
Необходимо следить за движением денег. Есть вероятность потратить лишнее, поэтому каждую покупку нужно тщательно взвешивать. Особенно это касается удаленных покупок, ведь в интернете мы тратим деньги необдуманно и легко. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь другом, ведь до новогодних праздников еще целый месяц. В начале декабря инициатива наказуема.
Рак
Астролог советует представителям этого знака как можно больше времени проводить с родными и близкими. В начале недели возможны проблемы с памятью и небольшой хаос в делах, так что придется проявить чуть больше внимания к деталям. В пятницу и на выходных настроение звезд станет самым позитивным, так что в конце недели можно рассчитывать на их поддержку.
Лев
В середине недели на Львов может напасть некая апатия и негатив. Людям этого знака придется бороться с неуверенностью, пессимизмом. Львам как никому другому нужно прислушиваться к интуиции, особенно в пяти ситуациях, в которых она просто незаменима. Этим людям стоит сфокусировать внимание на любовной сфере и на домашних делах — уборке, наведении порядка.
Павел Глоба советует Львам не спорить и не отстаивать свое мнение в разговорах с коллегами и начальством. Это может привести к ненужным ссорам и конфликтам. В любви этим ярким представителям стихии Огня поможет капелька харизмы и природного обаяния. Хорошее время для амурных приключений — 7 и 8 декабря.
Дева
Эта неделя станет очень насыщенным на события временем. Звезды и планеты сделают так, что Девам придется встретиться с большими неурядицами в любви и в делах в середине недели. Придется бороться с энергетическим истощением, которое может сказаться на настроении Дев и на их производительности. Особенно актуально это 5 числа — в самый неблагоприятный день.
Если не отвлекаться от дел, то можно достичь максимального успеха. На выходных можно сфокусировать внимание на покупках, домашних делах. В пятницу будет очень благоприятный день для финансовой активности и работы. Есть вероятность получить повышение или заслужить доверие начальства. Также эксперты советуют в конце недели навестить родителей, посвятить себя второй половинке.
Весы
Весы являются одними из немногих знаков Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе они рискуют неправильно и неэффективно потратить деньги, поэтому от грандиозных покупок лучше отказаться. Также Весам необходимо на время забыть о своих амбициях, касающихся делового роста. Лучше сфокусироваться на обязанностях, проявить больше осторожности в работе с деньгами.
Сфера любви станет основной для Весов. Можно встретить приятного человека, обрести любовь. В общении с незнакомцами лучше не заводить разговор о своей работе и о планах на будущее. Самый неблагоприятный день недели — 3 число: во вторник вероятность негативных событий и эмоций будет самой высокой, поэтому лучше не браться за трудные дела.
Скорпион
4 и 5 декабря — самые благоприятные дни недели. Павел Глоба советует в эти два дня сфокусировать внимание на коллективной работе. В начале недели окружающие люди будут играть очень важную роль в жизни людей этого знака Зодиака. Также в первые дни недели стоит сделать уборку по правилам фэн-шуй, чтобы очистить жилище от негативной энергии.
Астролог считает, что Скорпионам во многом стоит положиться на своих коллег и друзей. Эта неделя идеально подходит для коллективного труда, позитивного общения. Можно обращаться к близким за важными советами, тратить на друзей и родственников свое время и силы, помогая им в их делах. Доброта и отзывчивость не останутся незамеченными. Полностью посвятить себе Скорпионам следует только субботу.
Стрелец
Самый конец недели для Стрельцов станет поистине волшебным временем, потому что звезды и планеты будут очень созидательными и гармоничными 6, 7 и 8 числа. Астролог советует как следует отдохнуть, сменить обстановку в эти дни, отправиться в путешествие или в поездку в другой город. Можно побыть эгоистами, а можно посвятить немного личного времени близким и друзьям.
Вообще, неделя прекрасно подходит для любви: для ее поисков, для укрепления связей, общения. Также звезды помогут в занятиях духовными практиками. Если хочется увидеть успех в какой-то из сфер жизни, придется действовать незамедлительно. Это то самое время, когда Стрельцам очень везет, появляется воодушевление, оптимизм, повышенная производительность.
Козерог
В любви этих людей ждет непростой период, в который придется искать выход из неприятных ситуаций, причем такой, чтобы он устроил и Козерогов, и их вторую половинку. Астролог рекомендует представителям этого знака не говорить то, что они думают, не отвечать негативом на негатив. Особенно это касается понедельника 2 декабря, самого опасного дня недели.
Водолей
Новая неделя для этих людей сразу же начнется с большого позитива. 2 и 7 декабря станут самыми хорошими днями в энергетическом плане. Это касается как любви, так и работы, бизнеса, финансов. Во все дни недели кроме 3 декабря, стоит проявлять инициативу и действовать без отлагательств. Это относится ко всем сферам, а в особенности к любви, к общению с друзьями.
Многих представителей этого знака могут посетить мысли, касающиеся дальнейшего развития и будущего. Найти свое предназначение помогут три духовных способа. В трудные минуты нужно сохранять спокойствие и не действовать на эмоциях. В общении с людьми лучше стремиться к максимальному позитиву, стараться показывать себя с лучшей стороны и не переходить в спорах на личности.
Рыбы
У Рыб ожидаются большие проблемы в самом начале недели. Это коснется их амбиций, настроения, производительности и настроения в целом. Возможны будут досадные ошибки на работе, недоразумения в любви и дружбе. Лучше не проявлять в первые пару дней ревности и не учить людей жизни, не критиковать их. Зато последние четыре дня будут очень позитивными с любой точки зрения.
Представителям этого знака в понедельник потребуется избавиться от негативных мыслей, чтобы начало зимы и эта неделя в частности стали действительно благоприятным временем. Начиная с 5 декабря возможны серьезные изменения в любви и в работе. Можно найти новое увлечение, хобби, сфокусировать внимание на амурных приключениях. У Рыб будет