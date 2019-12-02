Борьба за жизнь: многодетная мать из Эстонии противостоит раку мозга

Cостояние здоровья Эвы, которая публично рассказала о своем страшном заболевании, после операции и комбинированной терапии стало настолько хорошим, что она даже смогла посетить танцевальное шоу со своими сыновьями.
Для разнообразия и радостные заметки. Наши старший и младший сыновья являются членами общества народных танцев Pääsukese, которое отметило свое 40-летние большим юбилейным танцевальным шоу в Alexela. Старший сын занимается танцами уже семь лет, младший - всего два месяца, но он уже вышел на большую сцену,
— написал Эрки — муж Эвы — на страничке в Facebook «Aitame Eevat».
В этом посте Эрки рассказал, как семья посетила шоу в прошлую субботу.
Это так бодрит! Три часа сидения в мягком красном кресле пролетели незаметно! Шоу было творческим и увлекательным. Большое спасибо руководителям и всем остальным. Было очень радостно за своих детей, которые подарили нам прекрасные эмоции для нас и для себя самих!
Эрки также написал в длинном посте о том, как продвигалось лечение Эвы за это время.
Сначала Эва отказалась от химиотерапии, но теперь она приступила к лечению, поскольку было доказано, что совмещение альтернативных методов с традиционными статистически дает лучший результат. Первый день химии был трудным, но теперь это уже более терпимо,
— рассказал он.
По словам главы семейства, многие спрашивают, чем отличается план лечения Эвы от стандартного. Во-первых, как говорит мужчина, пациенты с глиобластомой во всем мире находятся в состоянии печали. Это привело к появлению различных сообществ людей, которые решили как-то это изменить.
В этих сообществах есть разные люди, включая врачей и ученых, которые сейчас очень лично затронуты этой проблемой. Сейчас люди уже не закрываются в своих коконах, а действуют открыто, чтобы выжить,
— объясняет Эрки.
Глиобластома — это рак, который очень изменчив, и у каждого человека, с учетом характеристик его тела, своя собственная версия заболевания, которая со временем меняется. Это одна из причин, по которой до сих пор не найдено решения, которое подходило бы всем. Тем не менее, активный поиск может увеличить вероятность успеха...
Эва использует шесть различных подходов. К ним относятся марихуана, грибы, эфирные масла и различные сочетания лекарств.
Я верю и надеюсь на лучшее завтра. Бесконечная благодарность всем, кто помогал, рекомендовал, направлял, поддерживал, молился и заботился,
— написал Эрки в конце поста.