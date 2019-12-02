Борьба за жизнь: многодетная мать из Эстонии противостоит раку мозга

Глиобластома — это рак, который очень изменчив, и у каждого человека, с учетом характеристик его тела, своя собственная версия заболевания, которая со временем меняется. Это одна из причин, по которой до сих пор не найдено решения, которое подходило бы всем. Тем не менее, активный поиск может увеличить вероятность успеха...