Фотоновость: главная елка в Риге разочаровала! Как же скромно
В воскресенье на Домской площади в Риге была зажжена елка, а также открылась рождественская ярмарка.
Присутствующих развлекал детский вокальный ансамбль Momo и молодежный смешанный хор Universum. Ведущим мероприятия был актер Кристиан Карелин.
Галерея: На Домской площади зажгли рождественскую елку
После этой праздничной церемонии в городе постепенно будет включено остальное праздничное освещение, начнут работу рождественские ярмарки на Домской площади и Эспланаде, где рижане и гости столицы смогут приобрести традиционное зимнее угощение и подарки.
Рождественские ярмарки также открыты в Калнциемском квартале, где посетителей будут ждать по субботам и воскресеньям, и на Агенскалнском рынке, где ярмарка будет работать в третьи и четвертые выходные Адвента.
Галерея: Рождественская ярмарка в Калнциемском квартале
Галерея: Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке