Пн, 2.12.2019
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Фотоновость: главная елка в Риге разочаровала! Как же скромно
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Домская площадь

ФОТО: Artūrs Krūmiņš

В воскресенье на Домской площади в Риге была зажжена елка, а также открылась рождественская ярмарка.

Присутствующих развлекал детский вокальный ансамбль Momo и молодежный смешанный хор Universum. Ведущим мероприятия был актер Кристиан Карелин.

Галерея: На Домской площади зажгли рождественскую елку

После этой праздничной церемонии в городе постепенно будет включено остальное праздничное освещение, начнут работу рождественские ярмарки на Домской площади и Эспланаде, где рижане и гости столицы смогут приобрести традиционное зимнее угощение и подарки.

Рождественские ярмарки также открыты в Калнциемском квартале, где посетителей будут ждать по субботам и воскресеньям, и на Агенскалнском рынке, где ярмарка будет работать в третьи и четвертые выходные Адвента.

Галерея: Рождественская ярмарка в Калнциемском квартале

Галерея: Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке

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