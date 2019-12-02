Фотоновость: главная елка в Риге разочаровала! Как же скромно

После этой праздничной церемонии в городе постепенно будет включено остальное праздничное освещение, начнут работу рождественские ярмарки на Домской площади и Эспланаде, где рижане и гости столицы смогут приобрести традиционное зимнее угощение и подарки.

Рождественские ярмарки также открыты в Калнциемском квартале, где посетителей будут ждать по субботам и воскресеньям, и на Агенскалнском рынке, где ярмарка будет работать в третьи и четвертые выходные Адвента.