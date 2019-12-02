Алла Пугачева отправляет детей в первый класс почти за пять тысяч евро в месяц

Примадонна с пятым мужем живет в замке деревни Грязнь Одинцовского района Подмосковья. Логично, что школу они присматривают рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу в Москву и не утомлять ребятишек.

Максим Галкин и Алла Пугачева изучали разные варианты, сравнивали условия, образовательные программы. В итоге поехали смотреть одну из самых дорогих школ России – Первую Московскую Гимназию. До нее от дома по прямой всего четыре километра – 7 минут на машине с ветерком и без пробок – очень удобно!

Стоимость обучения в этой гимназии звездную пару тоже не могла не порадовать – примерно 2400 евро за одного или 4800 евро в месяц за двоих. Это около 42 тысяч за триместр (9 месяцев обучения).

Это мелочи, если учесть, что Максим Галкин и Алла Пугачева – одни из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Как говорят промоутеры, только за каждый новогодний корпоратив Алла Борисовна просит по 300 – 350 тысяч евро, а ее муж входит в том 20 самых-самых с годовым доходом 4,8 миллионов долларов.