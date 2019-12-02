Осторожно, очень горячо! Самая сексапильная блондинка Эстонии показала аппетитную попу

В купальниках и боди эстонская путешественница и визажист Лиза Линд чувствует себя так же уверенно, как и в верхней одежде. Оно и не удивительно! Ведь чтобы в любое время можно было сорваться и улететь в жаркие страны, нужно постоянно поддерживать себя в форме.
Даже находясь в Эстонии, Лиза не упускает возможности похвастаться своим подтянутым, загорелым телом. Вчера она опубликовала на своей страничке в Instagram серию горячих снимков, на которых она позирует в черном боди, шапке и солнцезащитных очках. И пускай сам по себе наряд может показаться абсурдным, сама Лиза в нем выглядит великолепно!
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