Пн, 2.12.2019
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Осторожно, очень горячо! Самая сексапильная блондинка Эстонии показала аппетитную попу

Liza Lind

ФОТО: Instagram

В купальниках и боди эстонская путешественница и визажист Лиза Линд чувствует себя так же уверенно, как и в верхней одежде. Оно и не удивительно! Ведь чтобы в любое время можно было сорваться и улететь в жаркие страны, нужно постоянно поддерживать себя в форме. 

Даже находясь в Эстонии, Лиза не упускает возможности похвастаться своим подтянутым, загорелым телом. Вчера она опубликовала на своей страничке в Instagram серию горячих снимков, на которых она позирует в черном боди, шапке и солнцезащитных очках. И пускай сам по себе наряд может показаться абсурдным, сама Лиза в нем выглядит великолепно! 

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