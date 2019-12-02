Осторожно, очень горячо! Самая сексапильная блондинка Эстонии показала аппетитную попу

В купальниках и боди эстонская путешественница и визажист Лиза Линд чувствует себя так же уверенно, как и в верхней одежде. Оно и не удивительно! Ведь чтобы в любое время можно было сорваться и улететь в жаркие страны, нужно постоянно поддерживать себя в форме.