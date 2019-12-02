Какие продукты мы ошибочно считаем полезными

В списке продуктов, считающихся наиболее подходящими для здорового образа жизни, но при этом не настолько полезными, как нам кажется, можно видеть следующие:

Сухие завтраки, так называемые каши-минутки

Действительно, каши являются полезнейшим продуктом питания, однако это утверждение относится исключительно к пище из цельнозерновых злаков. Она помогает бороться с лишними килограммами. Такая еда богата кальцием, является отличным источником жизненной энергии.

К кашам быстрого приготовления это утверждение не относится. Они потеряли свои полезные свойства по причине предварительной обработки в процессе их производства. Кроме того, производители снабдили этот продукт питания высоким содержанием сахара и жира. Сухие завтраки очень калорийны. Скинуть лишний вес они вам не помогут, а вот набрать — пожалуйста!

Магазинный йогурт

Натуральный йогурт — полезнейший молочный продукт, отличающийся высоким содержанием кальция и полезных для пищеварения бактерий. Хорош он для тех, кто хочет скинуть пару-тройку лишних килограммов.

Однако к магазинным йогуртам эти утверждения не относятся. Эту пищу трудно назвать полезной по причине наличия в ней растительного жира и сахара, различных вредных добавок, улучшающих ее вкусовые качества. Предпочтительнее готовить домашний йогурт самостоятельно из молока и специальной закваски, имеющей бактериальный состав, обеспечивающий его брожение.

Хлебцы

Это полезный продукт, отличающийся от прочих хлебобулочных изделий свойством улучшать пищеварение и выводить из организма аллергены и шлаки. Но утверждение это относится исключительно к хлебцам, сделанным из муки грубого помола, в рецептуре которых нет дрожжей — такие хлебцы будут действительно диетическими. К сожалению, многие производители не придерживаются этой рецептуры.

Фитнес-батончики

Это популярное среди женщин лакомство, относящееся к диетическим продуктам. Однако оно не так полезно, как кажется на первый взгляд. В нем действительно есть полезные ингредиенты вроде орехов, сухофруктов, меда. И такое лакомство действительно прекрасно справится с чувством голода. А вот сохранить тонкую талию не поможет, поскольку ощущение насыщения от употребления этого продукта является быстропроходящим. Все дело в высоком содержании пустых калорий. После одного такого батончика вам вскоре снова захочется есть.