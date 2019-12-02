Какие продукты мы ошибочно считаем полезными

Многие из нас стараются придерживаться правильного питания, чтобы быть здоровыми и хорошо выглядеть. Однако далеко не всем известно, что многие продукты, которые в народе принято считать здоровой и полезной пищей, в действительности не так уж и полезны, пишет Dvorec.ru.
В списке продуктов, считающихся наиболее подходящими для здорового образа жизни, но при этом не настолько полезными, как нам кажется, можно видеть следующие:
Сухие завтраки, так называемые каши-минутки
Действительно, каши являются полезнейшим продуктом питания, однако это утверждение относится исключительно к пище из цельнозерновых злаков. Она помогает бороться с лишними килограммами. Такая еда богата кальцием, является отличным источником жизненной энергии.
К кашам быстрого приготовления это утверждение не относится. Они потеряли свои полезные свойства по причине предварительной обработки в процессе их производства. Кроме того, производители снабдили этот продукт питания высоким содержанием сахара и жира. Сухие завтраки очень калорийны. Скинуть лишний вес они вам не помогут, а вот набрать — пожалуйста!
Магазинный йогурт
Натуральный йогурт — полезнейший молочный продукт, отличающийся высоким содержанием кальция и полезных для пищеварения бактерий. Хорош он для тех, кто хочет скинуть пару-тройку лишних килограммов.
Однако к магазинным йогуртам эти утверждения не относятся. Эту пищу трудно назвать полезной по причине наличия в ней растительного жира и сахара, различных вредных добавок, улучшающих ее вкусовые качества. Предпочтительнее готовить домашний йогурт самостоятельно из молока и специальной закваски, имеющей бактериальный состав, обеспечивающий его брожение.
Хлебцы
Это полезный продукт, отличающийся от прочих хлебобулочных изделий свойством улучшать пищеварение и выводить из организма аллергены и шлаки. Но утверждение это относится исключительно к хлебцам, сделанным из муки грубого помола, в рецептуре которых нет дрожжей — такие хлебцы будут действительно диетическими. К сожалению, многие производители не придерживаются этой рецептуры.
Фитнес-батончики
Это популярное среди женщин лакомство, относящееся к диетическим продуктам. Однако оно не так полезно, как кажется на первый взгляд. В нем действительно есть полезные ингредиенты вроде орехов, сухофруктов, меда. И такое лакомство действительно прекрасно справится с чувством голода. А вот сохранить тонкую талию не поможет, поскольку ощущение насыщения от употребления этого продукта является быстропроходящим. Все дело в высоком содержании пустых калорий. После одного такого батончика вам вскоре снова захочется есть.
Желающим хорошо себя чувствовать, выглядеть молодо, свежо и стройно на помощь придет здоровый образ жизни. Однако, выбирая для своего меню здоровую пищу, не стоит поддаваться распространенным заблуждениям. Далеко не все продукты, позиционируемые как полезные и диетические, действительно обладают этими свойствами. От модных фитнес-батончиков и каш-минуток, покупных йогуртов лучше отказаться в пользу цельнозерновых каш, овощей, фруктов, орехов, натуральных кисломолочных продуктов, не содержащих вредных добавок.