Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности

Анна Седокова всегда говорила, что не собирается останавливаться на трех детях и хочет родить еще, поэтому поклонники пристально рассматривают ее наряды и замечают любые изменения в фигуре любимой певицы.

Очередным поводом для разговоров о четвертой беременности стали снимки, которые были сделаны во время съемок новогоднего концерта для музыкального канала, куда Анна, к слову, пришла в сопровождении нового возлюбленного. Кроме того, в Сети появились кадры ее недавнего выступления в одном из ночных клубов — певица выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло округлившиеся формы. «Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность», — отмечают в Instagram поклонники.

Но нашлись и те, кто назвал эти предположения неправдой. Причина тому — активный образ жизни Седоковой. Сейчас звезда находится в Америке, где проводит время вместе с дочерью Моникой, катаясь на лыжах.

Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза — за футболистом Валентином Белькевичем, которому родила дочь Алину, а также за строительным магнатом Максимом Чернявским — в этом браке на свет появилась Моника. У нее также есть сын Гектор, рожденный от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым — с ним она рассталась вскоре после родов.

Последнее увлечение экс-солистки «ВИА ГРА» — баскетболист Янис Тимма ради звезды оставил супругу и маленького ребенка. Об их романе стало известно летом, когда пару заметили на одном из европейских курортов. Позже жена спортсмена опубликовала гневные сообщения в Instagram, рассказав, что Янис угрожает семье и блокирует кредитные карточки.