Владельцы дома Гарри Поттера не могут продать свое популярное жилье

Два с половиной года собственники здания, где «родился» Гарри Поттер, не могут найти покупателя на свое жилье. Именно в этом доме снималось популярное кино и теперь к нему постоянно приходят фанаты магической саги.

Как отмечает The Mirror, рынок недвижимости в Британии на фоне неопределенности с дальнейшим продвижением Brexit сейчас сильно замедлился и продавать знаменитое помещение стало еще сложнее.

Обшитый деревом дом 15-го века – место, где, согласно произведению Джоан Роулинг, жила семья Поттеров и там главный злодей ленты Волдеморт убил родителей Гарри, а сам главный герой смог пережить смертельное проклятие.

Сейчас этот дом стал местом паломничества фанатов Поттера – ежегодно в село на триста домов приезжают тысячи туристов, которые мечтают увидеть именно этот один дом. Жители села, хоть и зарабатывают на туристах, однако говорят, такая популярность приносит много хлопот. Иногда фанаты ходят по селу от дома к дому, стучатся и спрашивают – не там ли сейчас Гарри. В сезон летних отпусков потоки паломников значительно увеличиваются.

Джейн и Энтони Ранзетта жили в этом доме 30 лет. Впервые выставили его на продажу в июне 2017 года за 995 тысяч фунтов. С тех пор сбросили цену до 950 тысяч фунтов. Они получали предложения от потенциальных покупателей, но ни одно из них пока владельцев популярного дома не удовлетворило. Также получали запросы на съемки других фильмов в этом доме – от Netflix и различных телекомпаний.