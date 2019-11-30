Ким Кардашян заявила, что больше не будет сниматься в откровенных фотосессиях

Ким привела обоснование подобному выбору. Она объяснила, что хочет сделать это ради своих детей, поскольку в последнее время часто задумывается над тем, как они будут реагировать на то, что откровенные фото их матери появляются в социальных сетях.

Интересным фактом является то, что ранее средства массовой информации писали о переосмыслении ценностей ее супругом Канье Уэстом. Популярный рэпер заявил о том, что стал очень религиозным человеком, поэтому демонстрация его женой своей сексуальности идет вразрез с его убеждениями.

В интервью Ким затронула и этот вопрос. Она отметила, что точка зрения мужа для нее очень важна, но он ей оставляет свободу выбора. К подобному решению она пришла сама, поскольку изменились и ее ценности.

Стоит отметить, что на днях в Instagram Кардашян появилась фотография, на которой она запечатлена в белом белье. Поэтому это дает поклонникам повод не отчаиваться и надеяться на то, что звезда все же пересмотрит свое решение и продолжит радовать фанатов пикантными снимками.