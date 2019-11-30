В России закрыли гостиницу затравленной Софии Ротару

Бурное негодование в СМИ неожиданно вызвало сообщение, что на съемки фестивалей «Песня года» и «Легенды Ретро FM» с Украины приедет народная артистка СССР София Ротару. Казалось бы, в России выступают многие украинцы, но почему-то только Софию Михайловну посчитали нежелательной персоной. Ссылались на то, что заработанными в России деньгами она якобы помогает участникам АТО, убивающим мирных жителей Донбасса.

На самом деле легендарную певицу бессовестно оболгали. Два года назад, комментируя участие Ротару и еще одной украинки, Веры Брежневой, в российском концерте к 23 февраля, ветеран АТО Евгений «Титановый Джексон» Терехов заявил, что одна из них отдавала на военные нужды половину своих заработков в России. И мы выяснили, что это точно была не София Михайловна: российские заработки у нее попросту отсутствовали.

Как объяснил нам директор компании «Кремль концерт» Сергей Лавров, много лет работавший с певицей, за участие в «Песне года» и подобных проектах ей ничего не платили, а сольных концертов в нашей стране она давно не давала.

Не приносила ей особых доходов и гостиница «Вилла София» в Ялте, оказавшаяся после присоединения Крыма на российской территории. Из-за высоких цен на номера, доходивших до 1150 евро в сутки, она пустовала. А неделю назад и вовсе появилось сообщение о прекращении ее деятельности.

«Да, мы уже закрылись, — подтвердил по телефону сотрудник «Виллы София». — До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило».