Валерия объяснила отсутствие детей от Пригожина

По данным издания, ранее Иосиф Пригожин в одном из интервью заявлял, что беременность певицы закончилась выкидышем и «она не хочет больше детей», несмотря на то, что он бы хотел ребенка.

«Давайте смотреть правде в глаза.

Гоголь-моголь я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс,

— заявила Валерия.

Она также подчеркнула, что у них с мужем «абсолютно нет необходимости» прибегать к суррогатному материнству или ЭКО.

Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он — разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время,

— отметила артистка.