Валерия объяснила отсутствие детей от Пригожина

По словам певицы Валерии, она «за естественный процесс» и не собирается прибегать к ЭКО и суррогатному материнству, чтобы родить ребенка мужу, продюсеру Иосифу Пригожину. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, ранее Иосиф Пригожин в одном из интервью заявлял, что беременность певицы закончилась выкидышем и «она не хочет больше детей», несмотря на то, что он бы хотел ребенка.
«Давайте смотреть правде в глаза.
Гоголь-моголь я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс,
— заявила Валерия.
Она также подчеркнула, что у них с мужем «абсолютно нет необходимости» прибегать к суррогатному материнству или ЭКО.
Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он — разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время,
— отметила артистка.
Валерия также напомнила, что у них с Пригожиным на двоих шестеро детей от предыдущих отношений, воспитанием которых они активно занимаются.