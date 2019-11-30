У нас есть очень важная новость для Раков! Читай гороскоп на 30 декабря

Дева

Забудьте о неприятностях, текущих, предстоящих и воображаемых. Ваше практическое творчество встретит симпатию и понимание у знатоков. Но вы не будете обойдены и вниманием более широкой публики, сможете представить перед ней свое творение в привлекательном и доступном виде. Любовное свидание вы можете организовать со всем размахом, который возможен при данных обстоятельствах. Родители-Девы порадуются выдающимся успехам детей, получат удовлетворение от плодов своей воспитательной деятельности. Дети-Девы заслужат не только критику, но и одобрение, поощрение, любовь старших.

Весы

Домашний лад и мир представят для вас приятный контраст с деловой жизнью, наполненной бурными дебатами, спорами, изменениями. Стабильность, красота, комфорт заставят вас обратить свой взгляд в сторону традиции, надежности, семейственности. День благоприятен для продуманных, взвешенных операций с недвижимостью, при условии, что участники (посредники или другие официальные фигуры) проверены и заслуживают всяческого доверия. Мнение родителей о ваших партнерах будет довольно весомым, и к нему стоит прислушаться. Члены семьи могут дать им настоящую экспертную оценку.

Скорпион

Не спешите менять свое мнение о прежних друзьях и покровителях. С теми из них, с кем вы хотите надолго сохранить надежные отношения, стоит вместе организовать встречу, культурное мероприятие. Вы можете повидаться с ними в рамках поездки, лекции, экскурсии, познавательной или образовательной деятельности, или на светском приеме. Старая дружба не ржавеет, и судьба даст вам шанс в этом убедиться. А с недавними знакомыми и даже соперниками вы можете таким образом установить согласие и понимание. Конкуренция, споры, идейные разночтения не помешают вам наладить с ними хороший контакт.

Стрелец

Ваше материальное положение порадует своей стабильностью. Отвлекитесь от недавних инициатив и связанной с ними нервотрепки. Это подходящее время для того, чтобы как следует насладиться всем комфортом, который вам доступен, или купить то, что хочется. Заниматься активной работой вам может оказаться попросту лень, но вы легко найдете себе замену (например, оплатите услуги человека, который сможет вас заместить). Ваш организм способен усвоить довольно большое количество пищи. Воспользуйтесь этим, если мечтаете расслабиться, удовлетворить свои гастрономические пристрастия.

Козерог

Вы можете в полной мере насладиться всеми выгодами своего текущего положения. Как ваша личность, так и таланты, результаты творчества вызовут восхищение, принесут признание и материальное вознаграждение. Вы легко можете использовать свой авторитет, стать посредником, взять кого-то под свою опеку. Партнеры, возлюбленные, дети будут счастливы исполнить любую вашу прихоть. Публика, во внимании которой вы заинтересованы, не обойдет вас своим вниманием. Не забудьте и вы наглядно выразить любовь и признательность тем, кто помогает вам продвигаться на пути к будущим успехам.

Водолей

Если вы учите других людей, оказываете им практические услуги или поддерживаете их морально, то сегодня можете получить истинное удовлетворение от результатов своей работы. Возможны крупные достижения в дистанционном обучении, в работе психолога, неофициального консультанта, врача (если преследуется цель гармонизировать организм пациента, восстановить его душевное равновесие, или если используются щадящие, мягкие систематические методы лечения). Благоприятен отдых на природе или в уединении. Разлука не помешает вам наслаждаться взаимным счастьем в любви, стабильностью чувств.

Рыбы