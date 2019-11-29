Бывшая любовница назвала десять главных признаков того, что муж вам изменяет

29-летняя Клэр из Лондона познакомилась со своим будущим бывшим, когда он предложил ей работу. Роман быстро закрутился. Вскоре девушка поняла, что для своего парня она просто любовница. Клэр с этим смирилась, и еще год они встречались. Когда об этом узнала жена, их отношения пришлось прекратить.

Конечно, опыт совсем не приятный. Зато он оказался очень полезным. И не только для самой девушки. Бывшая любовница поделилась своими наблюдениями специально для жен, которые подозревают своих мужей в измене. В материале ниже десять признаков, которые помогут определить, есть ли у вашего партнера другая женщина.

1. Он стал поздно ложиться спать

Если он систематически ждет, когда все уснут, возможно, что он занимается тем, что хотел бы оставить в секрете.

2. У него изменились финансовые привычки