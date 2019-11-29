Бывшая любовница назвала десять главных признаков того, что муж вам изменяет

Кто может лучше всего знать, как уличить мужа-изменника? Лучше поинтересоваться у бывшей любовницы, пишет Life.ru.
29-летняя Клэр из Лондона познакомилась со своим будущим бывшим, когда он предложил ей работу. Роман быстро закрутился. Вскоре девушка поняла, что для своего парня она просто любовница. Клэр с этим смирилась, и еще год они встречались. Когда об этом узнала жена, их отношения пришлось прекратить.
Конечно, опыт совсем не приятный. Зато он оказался очень полезным. И не только для самой девушки. Бывшая любовница поделилась своими наблюдениями специально для жен, которые подозревают своих мужей в измене. В материале ниже десять признаков, которые помогут определить, есть ли у вашего партнера другая женщина.
1. Он стал поздно ложиться спать
Если он систематически ждет, когда все уснут, возможно, что он занимается тем, что хотел бы оставить в секрете.
2. У него изменились финансовые привычки
Каждый может тратить свои кровно заработанные как пожелает. Но недаром пары ведут общий бюджет. В браке утайкам места нет.
3. Он стал слушать другую музыку
Мужчина, который внезапно полюбил новую музыкальную группу или жанр, возможно, находится под влиянием другой женщины.
4. Теперь все его гаджеты под паролями
И хоть мы все имеем право на конфиденциальность, человек, которому нечего скрывать, всегда скажет вам пароль от его техники.
5. Сарказм
Мужья-обманщики часто прибегают к сарказму. Все для того, чтобы не отвечать на поставленные вопросы прямо.
6. Он тратит слишком много времени с коллегами-женщинами
Бывший парень Клэр часто говорил своей жене, что задерживается на работе, хотя на самом деле проводил время с ней. Просто знайте.
7. У него новые привычки и манеры
Если муж начал использовать новые выражения и жесты, будьте внимательны. Это часто упускают из виду, а зря.
8. Он наконец привел себя в порядок
Он похудел или начал ходить в спортзал? Это тоже тревожный знак. Ведь, возможно, появился кто-то, для кого он старается.
9. Секс стал для него обязанностью
Если в спальне пропала искра, вполне возможно, ваш супруг думает о ком-то другом.
10. Он отстранился от вас эмоционально
Он больше не рассказывает о прошедшем дне или своих чувствах. Даже во время ссор он уже не так отстаивает свою точку зрения.