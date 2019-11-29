Настя Ивлеева опровергла развод с Элджеем

Недавно появились неприятные слухи — Настя Ивлеева и Элджей, не успев толком познакомиться с семейной жизнью, подают на развод. Причиной расставания некоторые называли ветреный характер музыканта, который якобы уже успел увлечься симпатичной артисткой. Кроме того, новоиспеченные супруги внезапно перестали носить обручальные кольца, а количество совместных снимков свелось к нулю.

Однако вчера звезда шоу «Орел и решка» решила успокоить поклонников. Она опубликовала в микроблоге ролик, в котором мило прогуливалась с 25-летним избранником.

Несмотря на мою внематочную беременность, мы все же решили быть вместе и дальше. И несмотря на все мои аборты. Ну любовь это сила,

Напомним, что фанаты стали подозревать телеведущую в беременности сразу после подтверждения новости о замужестве. Появлялись и подробности ее интересного положения. Говорили, что ожидание малыша проходит с осложнениями из-за чего Настю на днях даже экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Впрочем, судя по новой публикации звезды, к подобным фантазиям она относится с юмором.