Настя Ивлеева опровергла развод с Элджеем

Недавно звезда шоу «Орел и решка» тайно вышла замуж за рэпера. Однако после медового месяца новоиспеченные супруги не погрузились в семейные хлопоты, а разъехались по разным странам. Поклонники уверены, молодожены охладели друг к другу, пишет Стархит.
Недавно появились неприятные слухи — Настя Ивлеева и Элджей, не успев толком познакомиться с семейной жизнью, подают на развод. Причиной расставания некоторые называли ветреный характер музыканта, который якобы уже успел увлечься симпатичной артисткой. Кроме того, новоиспеченные супруги внезапно перестали носить обручальные кольца, а количество совместных снимков свелось к нулю.
Однако вчера звезда шоу «Орел и решка» решила успокоить поклонников. Она опубликовала в микроблоге ролик, в котором мило прогуливалась с 25-летним избранником.
Несмотря на мою внематочную беременность, мы все же решили быть вместе и дальше. И несмотря на все мои аборты. Ну любовь это сила,
— шутила Ивлеева, крепко держа за руку рэпера.
Напомним, что фанаты стали подозревать телеведущую в беременности сразу после подтверждения новости о замужестве. Появлялись и подробности ее интересного положения. Говорили, что ожидание малыша проходит с осложнениями из-за чего Настю на днях даже экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Впрочем, судя по новой публикации звезды, к подобным фантазиям она относится с юмором.