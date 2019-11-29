Рианна доказала, что она вне конкуренции, опубликовав особенное фото в нижнем белье

На снимке Рианна расположилась на полу, задрав длинные ноги в тонких колготках с надписью Savage x Fenty. Сама девушка будто спряталась за всей этой красотой. Ранее певица уже делилась кадрами из этой фотосессии, но новое фото она, видимо, припасла для особого случая.

Напомним, Рианна уже два года встречается с саудовским миллиардером Хассаном Джамалем. Барбадосская певица даже призналась, что больше всего на свете мечтает о семье и ребёнке. По её словам, благодаря этим отношениям она научилась правильно распределять время между работой и личной жизнью.