«Копия мамы»: Пелагея показала новое видео с дочерью Таисией

На днях девочка вместе с ней сходила на ледовое шоу Cirque du Soleil — видеоотчетом с этого события Пелагея поделилась с подписчиками в своем Instagram. На кадрах Таисия заливисто смеется и заявляет, что хотела бы быть клоуном. Впрочем, само представление малышка, судя по всему, не оценила — прямо посреди шоу девочка предложила тете "пойти домой".

Ролик вызвал у подписчиков Пелагеи искренний восторг. Они посчитали, что Таисия растет милым и озорным ребенком, а также в очередной раз отметили ее фантастическое сходство со звездной мамой.

Смешинка, как и мамусик,

Какая милая лапочка,

Голос очень на мамин похож,

Поля, прекрасный ксерокс! Такая чудесная красотка получилась,

— высказались фанаты Пелагеи.

Напомним, что Пелагея и ее муж Иван Телегин долгое время скрывали дочь от внимания прессы. Только весной этого года певица впервые опубликовала в своем микроблоге фото с Таисией, на котором поклонники смогли как следует разглядеть малышку. Увидев позитивную реакцию подписчиков, Пелагея начала часто делиться на своей странице милыми фотографиями и видео с участием дочери.