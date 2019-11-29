«Копия мамы»: Пелагея показала новое видео с дочерью Таисией

33-летняя Пелагея сейчас находится на гастролях по городам России. В это время ее двухлетняя дочь Таисия не скучает и много времени проводит со своей крестной мамой, пишет Сплетник.
На днях девочка вместе с ней сходила на ледовое шоу Cirque du Soleil — видеоотчетом с этого события Пелагея поделилась с подписчиками в своем Instagram. На кадрах Таисия заливисто смеется и заявляет, что хотела бы быть клоуном. Впрочем, само представление малышка, судя по всему, не оценила — прямо посреди шоу девочка предложила тете "пойти домой".
Ролик вызвал у подписчиков Пелагеи искренний восторг. Они посчитали, что Таисия растет милым и озорным ребенком, а также в очередной раз отметили ее фантастическое сходство со звездной мамой.
Смешинка, как и мамусик,
Какая милая лапочка,
Голос очень на мамин похож,
Поля, прекрасный ксерокс! Такая чудесная красотка получилась,
— высказались фанаты Пелагеи.
Напомним, что Пелагея и ее муж Иван Телегин долгое время скрывали дочь от внимания прессы. Только весной этого года певица впервые опубликовала в своем микроблоге фото с Таисией, на котором поклонники смогли как следует разглядеть малышку. Увидев позитивную реакцию подписчиков, Пелагея начала часто делиться на своей странице милыми фотографиями и видео с участием дочери.
Под этими постами постоянно разворачиваются бурные дискуссии по поводу того, на кого из звездных родителей Таисия похожа больше.