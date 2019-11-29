Анна Седокова закрыла бар в центре Москвы. Он проработал всего три месяца

По задумке 36-летней певицы, в небольшом заведении должны были успешно продаваться как бургеры с коктейлями, так и одежда ее бренда. Однако бизнес Анны продержался недолго, спустя три месяца бар-магазин тихо закрылся.

А вот открытие было грандиозным: Ида Галич танцевала брейк-данс, Алена Водонаева — стриптиз, гости не расходились до самого утра. Поздравить Анну с открытием приехали многие знаменитости: Наталья Рудова, Екатерина Варнава, Ольга Орлова, Юлианна Караулова, солист M-Band Анатолий Цой, Инна и Юрий Жирковы, Гоар Аветисян и многие другие.

Территория, на которой открылся бар-магазин Анны, хорошо известна московским тусовщикам. Тут находился знаменитый клуб Soho и до сих пор работают многие успешные рестораны и бары. Заведение Седоковой было рассчитано на 100 человек, средний чек составлял две тысячи рублей. Алкогольные коктейли, которые назывались так же, как песни Анны, стоили в среднем 500 рублей (7 евро). По данным «Спарк-Интерфакса», бренд одежды La Story полностью принадлежит певице. Руководит компанией партнер Анны Виктория Десятникова. Выручка за 2018 год составила более 14 миллионов рублей (около 200 тысяч евро).