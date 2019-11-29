Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете

Рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей составили тревел-эксперты и редакторы издания Monocle, пишет Сегодня.
Лидером стала швейцарская Лозанна. Учитывали следующие факторы: качество общественного транспорта, железнодорожного и воздушного сообщения, состояния местного самоуправления и перспективы развития города.
Эффективная сеть общественного транспорта Лозанны, а также благоприятные условия для развития бизнеса и трудоустройства в этом городе сыграли ключевую роль в победе, сообщает The Independent.
Мы установили некую франшизу по изучению качества жизни в мегаполисах, а теперь почувствовали, что пришло время обратить внимание и на маленькие города, которые трудно поставить в один ряд с Токио или Ванкувером, например,
– сказал главный редактор Monocle Тайлер Брюле.
Лозанна, Швейцария
Боулдер, США
Берген, Норвегия