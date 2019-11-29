Пт, 29.11.2019
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Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете

Лузанна, Швейцария

ФОТО: Elena Duvernay/PantherMedia / Elena Duvernay

Рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей составили тревел-эксперты и редакторы издания Monocle, пишет Сегодня.

Лидером стала швейцарская Лозанна. Учитывали следующие факторы: качество общественного транспорта, железнодорожного и воздушного сообщения, состояния местного самоуправления и перспективы развития города.

Эффективная сеть общественного транспорта Лозанны, а также благоприятные условия для развития бизнеса и трудоустройства в этом городе сыграли ключевую роль в победе, сообщает The Independent.

Мы установили некую франшизу по изучению качества жизни в мегаполисах, а теперь почувствовали, что пришло время обратить внимание и на маленькие города, которые трудно поставить в один ряд с Токио или Ванкувером, например,

– сказал главный редактор Monocle Тайлер Брюле.

Лозанна, Швейцария

Лузанна, Швейцария

ФОТО: JCB Prod/PantherMedia / JCB Prod

Боулдер, США

Боулдер, США

ФОТО: Achim Prill/PantherMedia / Achim Prill

Берген, Норвегия

Берген, Норвегия

ФОТО: Dmytro Sidashev/PantherMedia / Dmytro Sidashev

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